Салат с курицей и ананасами – культовое блюдо, которое часто встречается на праздничных столах во многих украинских семьях. Для этого вам понадобится всего несколько простых компонентов, которые не требуют длительной термической обработки – просто все нарежьте и заправьте майонезом.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

консервированные ананасы – 200 г

твердый сыр – 100 г

вареные яйца – 3 шт.

кукуруза консервированная – 150 г

майонез – по вкусу (можно смешать с йогуртом 50/50)

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.

2. Яйца нарезать кубиками.

3. Сыр натереть на крупной терке или тоже нарезать кубиками.

4. Отцедить ананасы и кукурузу.

5. Смешать все ингредиенты в глубокой миске.

6. Добавить майонез (или смесь с йогуртом), посолить и поперчить по вкусу.

7. Перемешать и оставить настояться 20–30 минут в холодильнике.

