Культовый салат с курицей и ананасами для праздничного стола: делимся простым рецептом блюда

Салат с курицей и ананасами – культовое блюдо, которое часто встречается на праздничных столах во многих украинских семьях. Для этого вам понадобится всего несколько простых компонентов, которые не требуют длительной термической обработки – просто все нарежьте и заправьте майонезом.

Идея приготовления вкусного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • консервированные ананасы – 200 г
  • твердый сыр – 100 г
  • вареные яйца – 3 шт.
  • кукуруза консервированная – 150 г
  • майонез – по вкусу (можно смешать с йогуртом 50/50)
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.

2. Яйца нарезать кубиками.

3. Сыр натереть на крупной терке или тоже нарезать кубиками.

4. Отцедить ананасы и кукурузу.

5. Смешать все ингредиенты в глубокой миске.

6. Добавить майонез (или смесь с йогуртом), посолить и поперчить по вкусу.

7. Перемешать и оставить настояться 20–30 минут в холодильнике.

