Культовый салат с курицей и ананасами для праздничного стола: делимся простым рецептом блюда
Салат с курицей и ананасами – культовое блюдо, которое часто встречается на праздничных столах во многих украинских семьях. Для этого вам понадобится всего несколько простых компонентов, которые не требуют длительной термической обработки – просто все нарежьте и заправьте майонезом.
Идея приготовления вкусного салата с курицей и ананасами опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- консервированные ананасы – 200 г
- твердый сыр – 100 г
- вареные яйца – 3 шт.
- кукуруза консервированная – 150 г
- майонез – по вкусу (можно смешать с йогуртом 50/50)
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиками.
2. Яйца нарезать кубиками.
3. Сыр натереть на крупной терке или тоже нарезать кубиками.
4. Отцедить ананасы и кукурузу.
5. Смешать все ингредиенты в глубокой миске.
6. Добавить майонез (или смесь с йогуртом), посолить и поперчить по вкусу.
7. Перемешать и оставить настояться 20–30 минут в холодильнике.
