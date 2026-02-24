Все рецепты
Куриные наггетсы в хрустящей панировке: делимся легким рецептом
Куриные наггетсы – простое, сытно блюдо из куриного филе. Для того, чтобы они были хрустящими и вкусными, важно приготовить удачный кляр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов в сырной панировке, которые элементарно готовятся.
Ингредиенты:
- куриное филе 2 шт.
- сырная панировка
- яйца 2 шт.
- соль, перец
- любимые специи
- масло
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, посолите, поперчите.
2. Обмокните в яичный кляр, а далее обваляйте в сырной панировке.
3. Обжарьте и подавайте.
