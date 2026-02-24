Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Куриные наггетсы в хрустящей панировке: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
438
Куриные наггетсы в хрустящей панировке: делимся легким рецептом

Куриные наггетсы – простое, сытно блюдо из куриного филе. Для того, чтобы они были хрустящими и вкусными, важно приготовить удачный кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов в сырной панировке, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

  • куриное филе 2 шт.
  • сырная панировка
  • яйца 2 шт.
  • соль, перец
  • любимые специи 
  • масло

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, посолите, поперчите.

Куриные наггетсы в хрустящей панировке: делимся легким рецептом

2. Обмокните в яичный кляр, а далее обваляйте в сырной панировке.

Куриные наггетсы в хрустящей панировке: делимся легким рецептом

3. Обжарьте и подавайте.

Куриные наггетсы в хрустящей панировке: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты