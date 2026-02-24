Куриные наггетсы – простое, сытно блюдо из куриного филе. Для того, чтобы они были хрустящими и вкусными, важно приготовить удачный кляр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов в сырной панировке, которые элементарно готовятся.

Ингредиенты:

куриное филе 2 шт.

сырная панировка

яйца 2 шт.

соль, перец

любимые специи

масло

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, посолите, поперчите.

2. Обмокните в яичный кляр, а далее обваляйте в сырной панировке.

3. Обжарьте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: