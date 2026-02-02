Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также сытных блюд для завтрака и перекуса. А также из лаваша получится очень вкусный "Наполеон", трубочки с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша с сыром, зеленью и помидорами.

Ингредиенты:

сыр моцарелла (или сулугуни)

петрушка

чеснок

помидор

соль

майонез (смазать лаваш)

лаваш

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите сыр, порежьте мелко зелень, помидор кубиком, добавьте майонез, специи и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и пожарьте на сухой сковороде.

