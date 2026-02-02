Все рецепты
Лаваш с сыром и зеленью для перекуса: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда
Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также сытных блюд для завтрака и перекуса. А также из лаваша получится очень вкусный "Наполеон", трубочки с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша с сыром, зеленью и помидорами.
Ингредиенты:
- сыр моцарелла (или сулугуни)
- петрушка
- чеснок
- помидор
- соль
- майонез (смазать лаваш)
- лаваш
Способ приготовления:
1. Начинка: натрите сыр, порежьте мелко зелень, помидор кубиком, добавьте майонез, специи и перемешайте.
2. Выложите начинку на лаваш, сверните и пожарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: