Лаваш с сыром и зеленью для перекуса: самый простой рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Лаваш – идеальная основа для вкусных закусок, а также сытных блюд для завтрака и перекуса. А также из лаваша получится очень вкусный "Наполеон", трубочки с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша с сыром, зеленью и помидорами.

Ингредиенты:

  • сыр моцарелла (или сулугуни)
  • петрушка
  • чеснок
  • помидор
  • соль
  • майонез (смазать лаваш)
  • лаваш

Способ приготовления:

1. Начинка: натрите сыр, порежьте мелко зелень, помидор кубиком, добавьте майонез, специи и перемешайте.

2. Выложите начинку на лаваш, сверните и пожарьте на сухой сковороде.

