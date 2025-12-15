Легкая крабовая закуска для новогоднего стола: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
5,0 т.
Рецепт блюда

Крабовые палочки – один из лучших ингредиентов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится вкусная намазка, а если добавить чеснок и плавленный сыр, получится полноценный салат за 2 минуты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из вафель, с плавленным сыром и крабовыми палочками. 

Ингредиенты:

  • вафля 2 листа
  • майонез 4 ст. л.
  • чеснок 2-3 зуб.
  • плавленые сырки 3 шт.
  • крабовые палочки
  • икра

Способ приготовления:

1. Вафельный лист смажьте майонезом, смешанным с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками и плавленными палочками. 

2. Дайте рулету пролежать 15-20 минут, чтобы вафля стала мягче. Аккуратно сверните в рулет и нарежьте порционными кусочками.

