Крабовые палочки – один из лучших ингредиентов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится вкусная намазка, а если добавить чеснок и плавленный сыр, получится полноценный салат за 2 минуты.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из вафель, с плавленным сыром и крабовыми палочками.

Ингредиенты:

вафля 2 листа

майонез 4 ст. л.

чеснок 2-3 зуб.

плавленые сырки 3 шт.

крабовые палочки

икра

Способ приготовления:

1. Вафельный лист смажьте майонезом, смешанным с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками и плавленными палочками.

2. Дайте рулету пролежать 15-20 минут, чтобы вафля стала мягче. Аккуратно сверните в рулет и нарежьте порционными кусочками.

