Легкая крабовая закуска для новогоднего стола: готовится 5 минут
Крабовые палочки – один из лучших ингредиентов для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Еще из них получится вкусная намазка, а если добавить чеснок и плавленный сыр, получится полноценный салат за 2 минуты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной закуски из вафель, с плавленным сыром и крабовыми палочками.
Ингредиенты:
- вафля 2 листа
- майонез 4 ст. л.
- чеснок 2-3 зуб.
- плавленые сырки 3 шт.
- крабовые палочки
- икра
Способ приготовления:
1. Вафельный лист смажьте майонезом, смешанным с измельченным чесноком и натертыми плавлеными сырками и плавленными палочками.
2. Дайте рулету пролежать 15-20 минут, чтобы вафля стала мягче. Аккуратно сверните в рулет и нарежьте порционными кусочками.
