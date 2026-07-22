Легкая пицца из кабачка с очень вкусной начинкой: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Рецепт пиццы
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Пицца из кабачка – одно из самых простых блюд для сытного перекуса и ужина. Для начинки идеально подойдет сыр, овощи, мясо, тунец.

Легкая пицца из кабачка с очень вкусной начинкой: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы из кабачка, с очень вкусной начинкой. 

Ингредиенты:

  • 300-350 г кабачка
  • 1 яйцо
  • 50 г тертого сыра
  • соль
  • сливочный сыр
  • прошутто
  • помидоры черри
  • руккола

Способ приготовления: 

1. Кабачок натереть на терке и отжать от сока.  Добавить яйцо, соль и тертый сыр.

Легкая пицца из кабачка с очень вкусной начинкой: делимся простым рецептом

2. Выложить на пергамент, сформировать тонкий круглый корж. Выпекать при 180º 20-30 минут. 

Легкая пицца из кабачка с очень вкусной начинкой: делимся простым рецептом

Дать остыть до комнатной температуре! 

Легкая пицца из кабачка с очень вкусной начинкой: делимся простым рецептом

Смазать сливочным сыром, добавить начинку по вкусу.

Легкая пицца из кабачка с очень вкусной начинкой: делимся простым рецептом

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