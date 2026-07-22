Легкая пицца из кабачка с очень вкусной начинкой: делимся простым рецептом
1 минута
2,3 т.
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Пицца из кабачка – одно из самых простых блюд для сытного перекуса и ужина. Для начинки идеально подойдет сыр, овощи, мясо, тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы из кабачка, с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 300-350 г кабачка
- 1 яйцо
- 50 г тертого сыра
- соль
- сливочный сыр
- прошутто
- помидоры черри
- руккола
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на терке и отжать от сока. Добавить яйцо, соль и тертый сыр.
2. Выложить на пергамент, сформировать тонкий круглый корж. Выпекать при 180º 20-30 минут.
Дать остыть до комнатной температуре!
Смазать сливочным сыром, добавить начинку по вкусу.
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