Пицца из кабачка – одно из самых простых блюд для сытного перекуса и ужина. Для начинки идеально подойдет сыр, овощи, мясо, тунец.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы из кабачка, с очень вкусной начинкой.

Ингредиенты:

300-350 г кабачка

1 яйцо

50 г тертого сыра

соль

сливочный сыр

прошутто

помидоры черри

руккола

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке и отжать от сока. Добавить яйцо, соль и тертый сыр.

2. Выложить на пергамент, сформировать тонкий круглый корж. Выпекать при 180º 20-30 минут.

Дать остыть до комнатной температуре!

Смазать сливочным сыром, добавить начинку по вкусу.

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