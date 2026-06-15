Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
252
Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин
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После насыщенного дня хочется приготовить что-нибудь вкусное, не тратя много времени на кухне. Именно поэтому рецепты "в одной сковороде" становятся всё более популярными. Сливочно-томатная паста получается нежной, ароматной и очень сытной, а на ее приготовление уйдет минимум времени. Все ингредиенты готовятся вместе, что значительно упрощает процесс и сокращает количество грязной посуды.

Идея приготовления сытной сливочной пасты на ужин опубликована на странице фудблогерши valeriia.moroz в Instagram.

Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин

Ингредиенты:

  • паста " – " 200 г
  • лук – 1/4 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • томаты черри – 200 г
  • шпинат – 1 горсть
  • сливки – 200 мл
  • томатная паста – 5 ч.л.
  • кипяток – 200 мл
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • сухой чеснок или итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин

1. Выложите сухую пасту в глубокую сковороду.

2. Добавьте мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, помидоры черри и шпинат.

Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин

3. Влейте сливки и кипяток, добавьте томатную пасту, соль, перец и выбранные специи.

4. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы томатная паста равномерно растворилась в жидкости.

Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин

5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10–15 минут, пока паста не станет мягкой.

Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин

6. В конце еще раз перемешайте блюдо, чтобы соус равномерно распределился.

7. Подавайте пасту сразу после приготовления. По желанию ее можно дополнить тертым сыром или свежей зеленью.

Легкая сливочно-томатная паста на сковороде: идеальный вариант блюда на ужин

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