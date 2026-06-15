После насыщенного дня хочется приготовить что-нибудь вкусное, не тратя много времени на кухне. Именно поэтому рецепты "в одной сковороде" становятся всё более популярными. Сливочно-томатная паста получается нежной, ароматной и очень сытной, а на ее приготовление уйдет минимум времени. Все ингредиенты готовятся вместе, что значительно упрощает процесс и сокращает количество грязной посуды.

Идея приготовления сытной сливочной пасты на ужин опубликована на странице фудблогерши valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

паста " – " 200 г

лук – 1/4 шт.

чеснок – 2 зубчика

томаты черри – 200 г

шпинат – 1 горсть

сливки – 200 мл

томатная паста – 5 ч.л.

кипяток – 200 мл

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сухой чеснок или итальянские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Выложите сухую пасту в глубокую сковороду.

2. Добавьте мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, помидоры черри и шпинат.

3. Влейте сливки и кипяток, добавьте томатную пасту, соль, перец и выбранные специи.

4. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы томатная паста равномерно растворилась в жидкости.

5. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне примерно 10–15 минут, пока паста не станет мягкой.

6. В конце еще раз перемешайте блюдо, чтобы соус равномерно распределился.

7. Подавайте пасту сразу после приготовления. По желанию ее можно дополнить тертым сыром или свежей зеленью.

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