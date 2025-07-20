Легкие брускетты с креветками и авокадо: рецепт вкусной закуски за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт брускетт

Идеальная закуска для праздничного стола – брускетты. Готовить из можно с морепродуктами, а также колбасой, овощами, хамоном, прошутто, а также печем перцем, баклажанами, авокадо.

Вкусные брускетты с креветками и авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт, с креветками и авокадо.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Хлеб – 2 шт.
  • Креветка – 4-6 шт.
  • Авокадо – 0,5 шт.
  • Огурец – 0,5 шт.
  • Кукуруза – 2 ст.л.
  • Крем-сыр – 1 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйцо разминаем вилкой, добавляем кукурузу, авокадо, огурец, крем-сыр, солим, перчим, перемешиваем.

Намазка для блюда

2. Хлеб поджариваем в тостере или на сковороде.

Хлеб для тостов

3. Креветку обжариваем по 2 минуты с каждой стороны. На хлеб выкладываем намазку, а сверху креветки.

Жареные креветки

Украсьте микрогрином горошка!

Готовые брускетты

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