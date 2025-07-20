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Легкие брускетты с креветками и авокадо: рецепт вкусной закуски за 10 минут
Идеальная закуска для праздничного стола – брускетты. Готовить из можно с морепродуктами, а также колбасой, овощами, хамоном, прошутто, а также печем перцем, баклажанами, авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных брускетт, с креветками и авокадо.
Ингредиенты:
- Хлеб – 2 шт.
- Креветка – 4-6 шт.
- Авокадо – 0,5 шт.
- Огурец – 0,5 шт.
- Кукуруза – 2 ст.л.
- Крем-сыр – 1 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйцо разминаем вилкой, добавляем кукурузу, авокадо, огурец, крем-сыр, солим, перчим, перемешиваем.
2. Хлеб поджариваем в тостере или на сковороде.
3. Креветку обжариваем по 2 минуты с каждой стороны. На хлеб выкладываем намазку, а сверху креветки.
Украсьте микрогрином горошка!
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