Для приготовления домашних десертов не обязательно использовать тесто, муку. Прекрасной альтернативой может быть печенье, желе, птичье молоко, палочки кукурузные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта из одного ингредиента.

Ингредиенты:

желе

Способ приготовления:

1. Упаковку желе любого вкуса заливаем 100 мл горячей воды, даем немного остыть, а затем взбиваем миксером 5-7 минут до осветления и рыхлой текстуры.

2. Разливаем по креманкам и ставим в холодильник на 2-3 часа застывать.

Получается нежный, воздушный десерт, который можно украсить по желанию!

