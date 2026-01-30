Все рецепты
Легкий и вкусный десерт из одного ингредиента и без лишних заморочек: готовится 2 минуты
Для приготовления домашних десертов не обязательно использовать тесто, муку. Прекрасной альтернативой может быть печенье, желе, птичье молоко, палочки кукурузные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта из одного ингредиента.
Ингредиенты:
- желе
Способ приготовления:
1. Упаковку желе любого вкуса заливаем 100 мл горячей воды, даем немного остыть, а затем взбиваем миксером 5-7 минут до осветления и рыхлой текстуры.
2. Разливаем по креманкам и ставим в холодильник на 2-3 часа застывать.
Получается нежный, воздушный десерт, который можно украсить по желанию!
