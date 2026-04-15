Все рецепты
Легкий крабовый салат по-новому: делимся оригинальным рецептом
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, луком, кукурузой.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого крабового салата с зеленым луком.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- свежие огурцы
- лук зеленый
- майонез
- яйца вареные
- специи
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком яйца и крабовые палочки, лук мелко.
2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: