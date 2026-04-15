Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, зеленью, луком, кукурузой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого крабового салата с зеленым луком.

Ингредиенты:

крабовые палочки

свежие огурцы

лук зеленый

майонез

яйца вареные

специи

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком яйца и крабовые палочки, лук мелко.

2. Добавьте майонез, специи и перемешайте.

