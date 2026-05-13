Ленивая домашняя пицца на жидком тесте и без заморочек: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Домашняя пицца – самое простое блюдо из теста, к тому же тесто можно делать на опаре, а также просто жидкое на кефире, молоке, и просто из лаваша и овощей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении пиццы из жидкого теста. 

Ингредиенты: 

  • Кефир 300 г
  • Мука 200 г муки
  • Ветчина куриная 150 г
  • Помидоры 200 г
  • Оливки 50 г
  • Огурец маринованный 100 г
  • Сыр твердый 200 г
  • Соль, сода по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кефир смешиваем со щепоткой соли и соды, постепенно добавляем муку и замешиваем тесто (оно должно быть жидковатым).

2. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем ветчину, помидоры, огурец и оливки.

3. Посыпаем сыром и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут до образования румяной корочки.

