Ленивая домашняя пицца на жидком тесте и без заморочек: делимся легким рецептом
Домашняя пицца – самое простое блюдо из теста, к тому же тесто можно делать на опаре, а также просто жидкое на кефире, молоке, и просто из лаваша и овощей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении пиццы из жидкого теста.
Ингредиенты:
- Кефир 300 г
- Мука 200 г муки
- Ветчина куриная 150 г
- Помидоры 200 г
- Оливки 50 г
- Огурец маринованный 100 г
- Сыр твердый 200 г
- Соль, сода по вкусу
Способ приготовления:
1. Кефир смешиваем со щепоткой соли и соды, постепенно добавляем муку и замешиваем тесто (оно должно быть жидковатым).
2. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем ветчину, помидоры, огурец и оливки.
3. Посыпаем сыром и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут до образования румяной корочки.
