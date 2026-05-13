Домашняя пицца – самое простое блюдо из теста, к тому же тесто можно делать на опаре, а также просто жидкое на кефире, молоке, и просто из лаваша и овощей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении пиццы из жидкого теста.

Ингредиенты:

Кефир 300 г

Мука 200 г муки

Ветчина куриная 150 г

Помидоры 200 г

Оливки 50 г

Огурец маринованный 100 г

Сыр твердый 200 г

Соль, сода по вкусу

Способ приготовления:

1. Кефир смешиваем со щепоткой соли и соды, постепенно добавляем муку и замешиваем тесто (оно должно быть жидковатым).

2. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем ветчину, помидоры, огурец и оливки.

3. Посыпаем сыром и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут до образования румяной корочки.

