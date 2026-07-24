Ленивая и очень вкусная пицца из лаваша для перекуса: готовится 5 минут
1 минута
1,4 т.
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Домашнюю пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также просто из лаваша. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы из лаваша, с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- 2 шт. тортильи
- моцарелла
- помидор
- томатный соус/кетчуп
- сушеный базилик
- колбаса
Способ приготовления:
1. Тортилью посыпаем моцареллой, накрываем второй тортильей и смазываем соусом.
2. Выкладываем нарезанный помидор, посыпаем сушеным базиликом и моцареллой.
3.Сверху выкладываем колбасу и запекаем при температуре 200С примерно 8-10 минут.
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