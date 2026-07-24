Домашнюю пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также просто из лаваша. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы из лаваша, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

2 шт. тортильи

моцарелла

помидор

томатный соус/кетчуп

сушеный базилик

колбаса

Способ приготовления:

1. Тортилью посыпаем моцареллой, накрываем второй тортильей и смазываем соусом.

2. Выкладываем нарезанный помидор, посыпаем сушеным базиликом и моцареллой.

3.Сверху выкладываем колбасу и запекаем при температуре 200С примерно 8-10 минут.

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