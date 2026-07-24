Ленивая и очень вкусная пицца из лаваша для перекуса: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Ленивая и очень вкусная пицца из лаваша для перекуса: готовится 5 минут
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Домашнюю пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также просто из лаваша. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Ленивая и очень вкусная пицца из лаваша для перекуса: готовится 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы из лаваша, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

  • 2 шт. тортильи
  • моцарелла
  • помидор
  • томатный соус/кетчуп
  • сушеный базилик
  • колбаса

Способ приготовления: 

1. Тортилью посыпаем моцареллой, накрываем второй тортильей и смазываем соусом.

Ленивая и очень вкусная пицца из лаваша для перекуса: готовится 5 минут

2. Выкладываем нарезанный помидор, посыпаем сушеным базиликом и моцареллой.

Ленивая и очень вкусная пицца из лаваша для перекуса: готовится 5 минут

3.Сверху выкладываем колбасу и запекаем при температуре 200С примерно 8-10 минут. 

Ленивая и очень вкусная пицца из лаваша для перекуса: готовится 5 минут

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