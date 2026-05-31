Ленивая паста с грибами и помидорами – отличный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Все ингредиенты готовятся в одной сковородке, поэтому после приготовления не придется мыть много посуды. Блюдо получается нежным, ароматным и насыщенным благодаря сливочному соусу, овощам и грибам. Такой рецепт станет настоящей находкой для будней, когда времени на кухню мало.

Идея приготовления быстрой пасты на сковородке опубликована на странице фудблогера tanysha sidoruk в Instagram.

Ингредиенты:

спагетти – 250 г

шампиньоны – 250 г

помидоры – 2 шт.

шпинат – горсть

чеснок – 1 зубчик

сливки 33% – 200-250 мл.

оливковое масло – 1 ст.л.

томатное пюре – 1 ст.л.

крем-сыр – 1 ст. л.

кипяток – 3 стакана

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сушеные томаты – по вкусу

сушеный базилик – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокую сковородку выложите сухие спагетти.

2. Добавьте нарезанные шампиньоны, кусочки помидоров, шпинат и мелко измельченный чеснок.

3. Влейте сливки, добавьте томатное пюре, крем-сыр и оливковое масло.

4. Посолите, поперчите и приправьте сушеными томатами и базиликом.

6. Залейте все ингредиенты кипятком так, чтобы жидкость покрывала макароны.

7. Аккуратно перемешайте, накройте сковородку крышкой и готовьте на среднем огне примерно 20 минут. За это время паста станет мягкой, а соус загустеет.

8. Периодически перемешивайте блюдо, чтобы макароны равномерно приготовились и не слипались.

9. Готовую пасту сразу подавайте к столу. По желанию можно добавить немного свежей зелени или тертого сыра.

