Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить
Ленивая паста с грибами и помидорами – отличный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Все ингредиенты готовятся в одной сковородке, поэтому после приготовления не придется мыть много посуды. Блюдо получается нежным, ароматным и насыщенным благодаря сливочному соусу, овощам и грибам. Такой рецепт станет настоящей находкой для будней, когда времени на кухню мало.
Идея приготовления быстрой пасты на сковородке опубликована на странице фудблогера tanysha sidoruk в Instagram.
Ингредиенты:
- спагетти – 250 г
- шампиньоны – 250 г
- помидоры – 2 шт.
- шпинат – горсть
- чеснок – 1 зубчик
- сливки 33% – 200-250 мл.
- оливковое масло – 1 ст.л.
- томатное пюре – 1 ст.л.
- крем-сыр – 1 ст. л.
- кипяток – 3 стакана
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сушеные томаты – по вкусу
- сушеный базилик – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокую сковородку выложите сухие спагетти.
2. Добавьте нарезанные шампиньоны, кусочки помидоров, шпинат и мелко измельченный чеснок.
3. Влейте сливки, добавьте томатное пюре, крем-сыр и оливковое масло.
4. Посолите, поперчите и приправьте сушеными томатами и базиликом.
6. Залейте все ингредиенты кипятком так, чтобы жидкость покрывала макароны.
7. Аккуратно перемешайте, накройте сковородку крышкой и готовьте на среднем огне примерно 20 минут. За это время паста станет мягкой, а соус загустеет.
8. Периодически перемешивайте блюдо, чтобы макароны равномерно приготовились и не слипались.
9. Готовую пасту сразу подавайте к столу. По желанию можно добавить немного свежей зелени или тертого сыра.
