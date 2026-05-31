Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
21
Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить

Ленивая паста с грибами и помидорами – отличный вариант для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный ужин без лишних хлопот. Все ингредиенты готовятся в одной сковородке, поэтому после приготовления не придется мыть много посуды. Блюдо получается нежным, ароматным и насыщенным благодаря сливочному соусу, овощам и грибам. Такой рецепт станет настоящей находкой для будней, когда времени на кухню мало.

Идея приготовления быстрой пасты на сковородке опубликована на странице фудблогера tanysha sidoruk в Instagram.

Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить

Ингредиенты:

  • спагетти – 250 г
  • шампиньоны – 250 г
  • помидоры – 2 шт.
  • шпинат – горсть
  • чеснок – 1 зубчик
  • сливки 33% – 200-250 мл.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • томатное пюре – 1 ст.л.
  • крем-сыр – 1 ст. л.
  • кипяток – 3 стакана
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • сушеные томаты – по вкусу
  • сушеный базилик – по вкусу

Способ приготовления:

Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить

1. В глубокую сковородку выложите сухие спагетти.

2. Добавьте нарезанные шампиньоны, кусочки помидоров, шпинат и мелко измельченный чеснок.

3. Влейте сливки, добавьте томатное пюре, крем-сыр и оливковое масло.

Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить

4. Посолите, поперчите и приправьте сушеными томатами и базиликом.

6. Залейте все ингредиенты кипятком так, чтобы жидкость покрывала макароны.

Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить

7. Аккуратно перемешайте, накройте сковородку крышкой и готовьте на среднем огне примерно 20 минут. За это время паста станет мягкой, а соус загустеет.

8. Периодически перемешивайте блюдо, чтобы макароны равномерно приготовились и не слипались.

Ленивая паста с грибами и помидорами на сковородке: как приготовить

9. Готовую пасту сразу подавайте к столу. По желанию можно добавить немного свежей зелени или тертого сыра.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты