Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут

Лаваш – идеальный продукт для блюд, когда нет времени готовить сложные блюда. Из лаваша можно сделать вкусную запеканку, пироги, трубочки, пиццу и даже десерты.

Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой пиццы из лаваша, с сыром и ветчиной.

Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут

Ингредиенты:

  • лаваш
  • ветчина
  • шампиньоны
  • болгарский перец
  • консервированная кукуруза
  • твердый сыр
  • соус (кетчуп+майонез)

Способ приготовления:

1. На сухую сковороду кладем лаваш, посыпаем сыром и сверху накрываем лавашем.

Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут

2. Смазываем соусом и выкладываем начинку, посыпаем сыром.

Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут

3. Готовим под крышкой на небольшом огне 7-10 минут.

Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты