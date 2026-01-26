Все рецепты
Ленивая пицца без теста и на сковороде: понадобится лаваш и 10 минут
Лаваш – идеальный продукт для блюд, когда нет времени готовить сложные блюда. Из лаваша можно сделать вкусную запеканку, пироги, трубочки, пиццу и даже десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой пиццы из лаваша, с сыром и ветчиной.
Ингредиенты:
- лаваш
- ветчина
- шампиньоны
- болгарский перец
- консервированная кукуруза
- твердый сыр
- соус (кетчуп+майонез)
Способ приготовления:
1. На сухую сковороду кладем лаваш, посыпаем сыром и сверху накрываем лавашем.
2. Смазываем соусом и выкладываем начинку, посыпаем сыром.
3. Готовим под крышкой на небольшом огне 7-10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: