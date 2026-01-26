Лаваш – идеальный продукт для блюд, когда нет времени готовить сложные блюда. Из лаваша можно сделать вкусную запеканку, пироги, трубочки, пиццу и даже десерты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой пиццы из лаваша, с сыром и ветчиной.

Ингредиенты:

лаваш

ветчина

шампиньоны

болгарский перец

консервированная кукуруза

твердый сыр

соус (кетчуп+майонез)

Способ приготовления:

1. На сухую сковороду кладем лаваш, посыпаем сыром и сверху накрываем лавашем.

2. Смазываем соусом и выкладываем начинку, посыпаем сыром.

3. Готовим под крышкой на небольшом огне 7-10 минут.

