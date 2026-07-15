Ленивая пицца из лаваша за 5 минут: получится очень сочной и хрустящей
1 минута
2,3 т.
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Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных закусок, а также пиццы, чипсов, пирогов. Еще он может быть альтернативой теста в любых блюдах.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной пиццы из лаваша, с сыром и овощами.
Ингредиенты:
- лаваш
- копченое куриное филе 150-200 г
- сыр 150 г
- оливки
- майонез
- любые овощи
- кетчуп
- специи
Способ приготовления:
1. Смажьте лаваш майонезом с кетчупом, сверху выложите филе, овощи и присыпьте сыром и оливками.
2. Запекайте 5 минут в духовке.
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