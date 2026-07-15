Ленивая пицца из лаваша за 5 минут: получится очень сочной и хрустящей

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Ленивая пицца из лаваша за 5 минут: получится очень сочной и хрустящей
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Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных закусок, а также пиццы, чипсов, пирогов. Еще он может быть альтернативой теста в любых блюдах.

Ленивая пицца из лаваша за 5 минут: получится очень сочной и хрустящей

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной пиццы из лаваша, с сыром и овощами. 

Ингредиенты:

  • лаваш
  • копченое куриное филе 150-200 г
  • сыр 150 г
  • оливки 
  • майонез 
  • любые овощи 
  • кетчуп
  • специи

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш майонезом с кетчупом, сверху выложите филе, овощи и присыпьте сыром и оливками. 

Ленивая пицца из лаваша за 5 минут: получится очень сочной и хрустящей

2. Запекайте 5 минут в духовке.

Ленивая пицца из лаваша за 5 минут: получится очень сочной и хрустящей

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