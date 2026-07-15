Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных закусок, а также пиццы, чипсов, пирогов. Еще он может быть альтернативой теста в любых блюдах.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной и сытной пиццы из лаваша, с сыром и овощами.

Ингредиенты:

лаваш

копченое куриное филе 150-200 г

сыр 150 г

оливки

майонез

любые овощи

кетчуп

специи

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш майонезом с кетчупом, сверху выложите филе, овощи и присыпьте сыром и оливками.

2. Запекайте 5 минут в духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: