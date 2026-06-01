Ленивая пицца "Минутка" без приготовления теста: делимся самым простым рецептом блюда для перекуса
Пицца – всегда удачное блюдо для перекуса, обеда и ужина. А готовить основу не обязательно из дрожжевого теста, его можно заменить жидким тестом на майонезе, а также просто лавашем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы "Минутка", для которой не нужно готовить тесто.
Ингредиенты для теста:
- 5 ст.л. майонеза
- 5 ст.л. сметаны
- 2 яйца
- 0.5 ч.л разрыхлителя
- 2 г соли
- 9 ст.л муки без горки
- начинка – любая
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Вылейте на противень застеленный пергаментом и распределить тесто.
2. Сверху добавьте начинку все что вы любите в пицце.
3. Готовьте в разогретой духовке всего 15 минут при 180 С.
