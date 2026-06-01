Ленивая пицца "Минутка" без приготовления теста: делимся самым простым рецептом блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,4 т.
Пицца – всегда удачное блюдо для перекуса, обеда и ужина. А готовить основу не обязательно из дрожжевого теста, его можно заменить жидким тестом на майонезе, а также просто лавашем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы "Минутка", для которой не нужно готовить тесто. 

Ингредиенты для теста:

  • 5 ст.л. майонеза
  • 5 ст.л. сметаны
  • 2 яйца
  • 0.5 ч.л разрыхлителя
  • 2 г соли
  • 9 ст.л муки без горки
  • начинка – любая 

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Вылейте на противень застеленный пергаментом и распределить тесто.

2. Сверху добавьте начинку все что вы любите в пицце.

3. Готовьте в разогретой духовке всего 15 минут при 180 С.

