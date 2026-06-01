Пицца – всегда удачное блюдо для перекуса, обеда и ужина. А готовить основу не обязательно из дрожжевого теста, его можно заменить жидким тестом на майонезе, а также просто лавашем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы "Минутка", для которой не нужно готовить тесто.

Ингредиенты для теста:

5 ст.л. майонеза

5 ст.л. сметаны

2 яйца

0.5 ч.л разрыхлителя

2 г соли

9 ст.л муки без горки

начинка – любая

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для теста до однородности. Вылейте на противень застеленный пергаментом и распределить тесто.

2. Сверху добавьте начинку все что вы любите в пицце.

3. Готовьте в разогретой духовке всего 15 минут при 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: