Ленивая пицца "Минутка" для перекуса: рецепт блюда без замешивания теста

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Ленивая пицца 'Минутка' для перекуса: рецепт блюда без замешивания теста
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Пицца – идеальное блюдо для перекуса и ужина. Готовить ее можно на любом тесте, а проще простого получится – на жидком и просто из лаваша, а также – овощного теста, например, кабачка.

Ленивая пицца "Минутка" для перекуса: рецепт блюда без замешивания теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на жидком тесте, с вкусной начинкой. 

Ингредиенты: 

  • 3 яйца
  • 1 ч.л. соли
  • 200 г муки
  • 350 г молока
  • 1 ч.л. растительного масла
  • черный перец

Способ приготовления: 

1. Для теста: смешиваем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент, чтобы пицца легко от него отстала. 

Ленивая пицца "Минутка" для перекуса: рецепт блюда без замешивания теста

2. Для начинки: можно брать любые ингредиенты, главное — не жалейте сыра.

Ленивая пицца "Минутка" для перекуса: рецепт блюда без замешивания теста

3. Выпекаем в разогретой до 180С духовке 25-30 минут.

Ленивая пицца "Минутка" для перекуса: рецепт блюда без замешивания теста

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