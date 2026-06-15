Ленивая пицца "Минутка" для перекуса: рецепт блюда без замешивания теста
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Пицца – идеальное блюдо для перекуса и ужина. Готовить ее можно на любом тесте, а проще простого получится – на жидком и просто из лаваша, а также – овощного теста, например, кабачка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы на жидком тесте, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 ч.л. соли
- 200 г муки
- 350 г молока
- 1 ч.л. растительного масла
- черный перец
Способ приготовления:
1. Для теста: смешиваем все ингредиенты до однородности и выливаем на застеленный пергаментом противень. Обязательно берите силиконизированный пергамент, чтобы пицца легко от него отстала.
2. Для начинки: можно брать любые ингредиенты, главное — не жалейте сыра.
3. Выпекаем в разогретой до 180С духовке 25-30 минут.
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