Домашняя пицца – одно из самых простых, вкусных блюд для ужина и просто перекуса. Готовить ее можно на жидком тесте, а также просто из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой пиццы на тонком тесте с сытной начинкой.

Ингредиенты:

теплое молоко (вода) 200 мл

соль 1 ч.л.

сахар 2 ч.л.

свежие дрожжи 25 г

мука 330 г

растительное масло 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Тесто: в теплое молоко добавить соль, сахар, раскрошенные дрожжи и хорошо перемешать венчиком до растворения. Высыпать половину муки, перемешать венчиком до однородности. Высыпать оставшуюся муку и начинаем замешивать руками. Когда тесто впитает почти всю муку, добавить половину растительного масла и вымешивать, пока тесто не впитает масло. Добавить оставшееся масло и продолжать хорошо вымешивать. Когда тесто впитает все масло и начнет легко отходить от рук, скатать тесто в шар, накрыть и отставить в теплое место на 1 час.

2. Тесто слегка раскатать скалкой (мукой не подсыпать ни тесто, ни поверхность). Противень слегка смазать растительным маслом. Сделать небольшие бортики. Смазать основу несколькими ложками кетчупа/томатного соуса, посыпать прованскими травами и натереть сыром. А дальше выложить начинку, которая вам по вкусу. Сверху снова тертый сыр и выпекайте в предварительно разогретой до 250 С духовке 10-15 минут.

Порежьте и подавайте!

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