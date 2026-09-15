Ленивая пицца "Цезарь" из лаваша: готовится блюдо 10 минут
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Пиццу можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. А для начинки идеально подойдут овощи, мясной фарш, сыр любой, колбаса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с начинкой "Цезарь".
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- сыр – по вкусу
- ветчина – по вкусу
- салат айсберг – по вкусу
- помидоры черри – по вкусу
- соус "Цезарь" – по вкусу
Способ приготовления:
1. Первый лист лаваша нужно положить на противень и щедро посыпать сыром. Накрыть вторым листом и слегка прижать, чтобы основа хорошо держалась.
2. Верхний лаваш смазать соусом "Цезарь". Затем распределить сыр и выложить нарезанный ветчину. Подготовленную основу поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10 минут. Лаваш должен хорошо прогреться, а сыр — расплавиться.
3. Пока пицца запекается, салат айсберг нужно нарезать и перемешать с небольшим количеством соуса "Цезарь". Помидоры черри разрезать пополам или оставить целыми, в зависимости от размера.
4. Готовую основу достать из духовки и выложить сверху салат. Добавить помидоры черри и по желанию посыпать еще небольшим количеством сыра!
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