Ленивая пицца "Цезарь" из лаваша: готовится блюдо 10 минут

Пиццу можно готовить не только из теста, но и просто из лаваша. А для начинки идеально подойдут овощи, мясной фарш, сыр любой, колбаса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с начинкой "Цезарь".

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

сыр – по вкусу

ветчина – по вкусу

салат айсберг – по вкусу

помидоры черри – по вкусу

соус "Цезарь" – по вкусу

Способ приготовления:

1. Первый лист лаваша нужно положить на противень и щедро посыпать сыром. Накрыть вторым листом и слегка прижать, чтобы основа хорошо держалась.

2. Верхний лаваш смазать соусом "Цезарь". Затем распределить сыр и выложить нарезанный ветчину. Подготовленную основу поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 10 минут. Лаваш должен хорошо прогреться, а сыр — расплавиться.

3. Пока пицца запекается, салат айсберг нужно нарезать и перемешать с небольшим количеством соуса "Цезарь". Помидоры черри разрезать пополам или оставить целыми, в зависимости от размера.

4. Готовую основу достать из духовки и выложить сверху салат. Добавить помидоры черри и по желанию посыпать еще небольшим количеством сыра!

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