Ленивые и вкусные рулетики из лаваша с сырной начинкой: делимся простым рецептом
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Рулетики из лаваша – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и перекуса. Для начинки можно использовать любой сыр, творог, яйца вареные, лук, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.
Ингредиенты:
- Творог 180 г
- Яйцо 1 шт.
- Твердый сыр 100 г
- Зелень
- Соль по вкусу
- Лаваш 120 г
- Желток для смазывания
Способ приготовления:
1. Смешать творог, яйцо, тертый сыр, зелень и соль.
2. Выложить начинку на кусочки лаваша, свернуть рулетики, смазать желтком.
Запекать 20 минут при 180C до появления золотистой корочки.
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