Рулетики из лаваша – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и перекуса. Для начинки можно использовать любой сыр, творог, яйца вареные, лук, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром.

Ингредиенты:

Творог 180 г

Яйцо 1 шт.

Твердый сыр 100 г

Зелень

Соль по вкусу

Лаваш 120 г

Желток для смазывания

Способ приготовления:

1. Смешать творог, яйцо, тертый сыр, зелень и соль.

2. Выложить начинку на кусочки лаваша, свернуть рулетики, смазать желтком.

Запекать 20 минут при 180C до появления золотистой корочки.

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