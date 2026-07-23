Ленивые и вкусные рулетики из лаваша с сырной начинкой: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
201
Рецепт трубочек из лаваша
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Рулетики из лаваша – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака и перекуса. Для начинки можно использовать любой сыр, творог, яйца вареные, лук, зелень, овощи.

Ленивые и вкусные рулетики из лаваша с сырной начинкой: делимся простым рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих трубочек из лаваша, с сыром. 

Ингредиенты: 

  • Творог 180 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Твердый сыр 100 г
  • Зелень
  • Соль по вкусу
  • Лаваш 120 г
  • Желток для смазывания

Способ приготовления: 

1. Смешать творог, яйцо, тертый сыр, зелень и соль.

Ленивые и вкусные рулетики из лаваша с сырной начинкой: делимся простым рецептом

2. Выложить начинку на кусочки лаваша, свернуть рулетики, смазать желтком.

Ленивые и вкусные рулетики из лаваша с сырной начинкой: делимся простым рецептом

Запекать 20 минут при 180C до появления золотистой корочки.

Ленивые и вкусные рулетики из лаваша с сырной начинкой: делимся простым рецептом

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