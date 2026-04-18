Пирожки можно готовить на дрожжевом и бездорожжевом тесте А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите, это может быть картофель, грибы, капуста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных жареных пирожков с картофельной начинкой.

Ингредиенты:

картофель (средний) – 7-8 шт.

молоко

масло

соль

укроп/жареный лук

Тесто:

картофельный отвар – 500 мл

сахар – 1 ст.л.

соль – 1,5 ч.л.

майонез ви – 2 ст.л.

сухие дрожжи – 10 г

мука – 750-800 г

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала приготовим начинку: картофель отварить в подсоленной воде как на пюре. Слить отвар, но не выливать, он пойдет в тесто. Добавить молоко и масло, и растолочь. Как немного остынет, добавить рубленый укроп, или поджаренный лук и перемешать.

2. Для теста: к теплому картофельного отвара добавить сахар, соль, и секретный ингредиент – майонез, все хорошо вымешать венчиком. Добавить дрожжи, перемешать до растворения. Постепенно просеивая муку, замесить мягкое, немного липкое тесто. Накрыть и отложить, чтобы подошло, в теплое место на 1 час.

3. Смазать руки растительным маслом и сформировать из теста шарики. Каждый шарик руками растянуть в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки. Поджарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: