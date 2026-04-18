Ленивые жареные пирожки с картофельной начинкой: делимся легким рецептом
Пирожки можно готовить на дрожжевом и бездорожжевом тесте А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите, это может быть картофель, грибы, капуста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных жареных пирожков с картофельной начинкой.
Ингредиенты:
- картофель (средний) – 7-8 шт.
- молоко
- масло
- соль
- укроп/жареный лук
Тесто:
- картофельный отвар – 500 мл
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 1,5 ч.л.
- майонез ви – 2 ст.л.
- сухие дрожжи – 10 г
- мука – 750-800 г
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала приготовим начинку: картофель отварить в подсоленной воде как на пюре. Слить отвар, но не выливать, он пойдет в тесто. Добавить молоко и масло, и растолочь. Как немного остынет, добавить рубленый укроп, или поджаренный лук и перемешать.
2. Для теста: к теплому картофельного отвара добавить сахар, соль, и секретный ингредиент – майонез, все хорошо вымешать венчиком. Добавить дрожжи, перемешать до растворения. Постепенно просеивая муку, замесить мягкое, немного липкое тесто. Накрыть и отложить, чтобы подошло, в теплое место на 1 час.
3. Смазать руки растительным маслом и сформировать из теста шарики. Каждый шарик руками растянуть в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки. Поджарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: