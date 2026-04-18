Ленивые жареные пирожки с картофельной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Ленивые жареные пирожки с картофельной начинкой: делимся легким рецептом

Пирожки можно готовить на дрожжевом и бездорожжевом тесте А для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите, это может быть картофель, грибы, капуста.

Ленивые жареные пирожки с картофельной начинкой: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных жареных пирожков с картофельной начинкой.

Ингредиенты: 

  • картофель (средний) – 7-8 шт. 
  • молоко
  • масло
  • соль
  • укроп/жареный лук

Тесто:

  • картофельный отвар – 500 мл
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1,5 ч.л.
  • майонез ви – 2 ст.л.
  • сухие дрожжи – 10 г
  • мука – 750-800 г
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Сначала приготовим начинку: картофель отварить в подсоленной воде как на пюре. Слить отвар, но не выливать, он пойдет в тесто. Добавить молоко и масло, и растолочь. Как немного остынет, добавить рубленый укроп, или поджаренный лук и перемешать.

Ленивые жареные пирожки с картофельной начинкой: делимся легким рецептом

2. Для теста: к теплому картофельного отвара добавить сахар, соль, и секретный ингредиент – майонез, все хорошо вымешать венчиком. Добавить дрожжи, перемешать до растворения. Постепенно просеивая муку, замесить мягкое, немного липкое тесто. Накрыть и отложить, чтобы подошло, в теплое место на 1 час.

Ленивые жареные пирожки с картофельной начинкой: делимся легким рецептом

3. Смазать руки растительным маслом и сформировать из теста шарики. Каждый шарик руками растянуть в лепешку, выложить начинку и сформировать пирожки. Поджарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде на среднем огне до румяной корочки.

Ленивые жареные пирожки с картофельной начинкой: делимся легким рецептом

