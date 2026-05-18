Лаваш – идеальное основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов, шаурмы. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить из муки, воды и соли.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с сыром и куриным филе.

Ингредиенты:

Лаваш 2 шт (круглые)

Куриное филе 1 шт.

Яйца 2-3 шт

Сливки 150 мл

Сыр твердый 150 г

Приправа

Лук 1 крупный

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости, добавьте приправу. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.

2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.

3. В форму для запекания выложите один лаваш, присыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.

4. Запекайте в разогретой духовке при 200°C 20 минут до румяной корочки.

