Ленивый пирог из лаваша и сыра: делимся легким рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Лаваш – идеальное основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов, шаурмы. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить из муки, воды и соли.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с сыром и куриным филе. 

Ингредиенты:

  • Лаваш 2 шт (круглые)
  • Куриное филе 1 шт.
  • Яйца 2-3 шт
  • Сливки 150 мл
  • Сыр твердый 150 г
  • Приправа 
  • Лук 1 крупный

Способ приготовления: 

1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости, добавьте приправу. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.

2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.

3. В  форму для запекания выложите один лаваш, присыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.

4. Запекайте в разогретой духовке при 200°C 20 минут до румяной корочки.

