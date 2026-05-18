Ленивый пирог из лаваша и сыра: делимся легким рецептом сытного блюда
Лаваш – идеальное основа для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов, шаурмы. Стоит отметить, что лаваш можно приготовить из муки, воды и соли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из лаваша, с сыром и куриным филе.
Ингредиенты:
- Лаваш 2 шт (круглые)
- Куриное филе 1 шт.
- Яйца 2-3 шт
- Сливки 150 мл
- Сыр твердый 150 г
- Приправа
- Лук 1 крупный
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кубиками и обжарьте до золотистости, добавьте приправу. Добавьте нарезанное куриное филе и обжарьте вместе с луком до готовности.
2. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр и перемешайте.
3. В форму для запекания выложите один лаваш, присыпьте немного сыром и накройте вторым лавашем – это будет основа. Выложите начинку из курицы и лука. Залейте яично-сливочной смесью с сыром.
4. Запекайте в разогретой духовке при 200°C 20 минут до румяной корочки.
