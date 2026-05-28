Лаваш – идеальная основа для приготовления разных вкусных и легких блюд, например, запеканок, пирогов, пирожков, а также десертов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога-запеканки из лаваша, с сыром и салями.

Ингредиенты:

овощно-томатный соус для приготовления 1 п.

вода – 100 мл

мини-тортилья – 16 шт.

сыр – 450 г

салями – 150 г

Способ приготовления:

1. К овощно-томатному соусу добавить воду. Вымешать до однородной консистенции, и смазать им каждую тортилью.

2. Сверху выложить тертый сыр, который хорошо плавится, далее порезанную полосками салями, завернуть по принципу блина, и разрезать на 2 части.

3. Выложить срезом вверх в разъемную форму, сверху еще присыпать тертым сыром, и запечь в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 минут, чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: