Ленивый пирог из лаваша с сырной начинкой: делимся рецептом блюда на любой случай
Лаваш – идеальная основа для приготовления разных вкусных и легких блюд, например, запеканок, пирогов, пирожков, а также десертов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога-запеканки из лаваша, с сыром и салями.
Ингредиенты:
- овощно-томатный соус для приготовления 1 п.
- вода – 100 мл
- мини-тортилья – 16 шт.
- сыр – 450 г
- салями – 150 г
Способ приготовления:
1. К овощно-томатному соусу добавить воду. Вымешать до однородной консистенции, и смазать им каждую тортилью.
2. Сверху выложить тертый сыр, который хорошо плавится, далее порезанную полосками салями, завернуть по принципу блина, и разрезать на 2 части.
3. Выложить срезом вверх в разъемную форму, сверху еще присыпать тертым сыром, и запечь в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 минут, чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.
