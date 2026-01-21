Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой: легкий рецепт сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой: легкий рецепт сытного блюда

Лаваш – идеальный продукт для разных блюд, а особенно удачные получаются закуски, пироги, запеканки. Даже десерты можно готовить из лаваша.

Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой: легкий рецепт сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога-запеканки из лаваша, с сыром и колбасой. 

Ингредиенты: 

  • овощно-томатный 1 п.
  • вода – 100 мл
  • мини-тортилья – 16 шт.
  • сыр – 450 г
  • салями – 150 г

Способ приготовления: 

1. К овощно-томатному соусу добавить воду. Вымешать до однородной консистенции, и смазать им каждую тортилью.

Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой: легкий рецепт сытного блюда

2. Сверху выложить тертый сыр, который хорошо плавится (у меня твердая моцарелла), далее порезанную полосками салями, завернуть по принципу блина, и разрезать на 2 части.

Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой: легкий рецепт сытного блюда

3. Выложить срезом вверх в разъемную форму, сверху еще присыпать тертым сыром, и запечь в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 мин. чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.

Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой: легкий рецепт сытного блюда

Если верх во время запекания очень румянится, прикройте фольгой!

Ленивый пирог из лаваша с сыром и колбасой: легкий рецепт сытного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты