Лаваш – идеальный продукт для разных блюд, а особенно удачные получаются закуски, пироги, запеканки. Даже десерты можно готовить из лаваша.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога-запеканки из лаваша, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

овощно-томатный 1 п.

вода – 100 мл

мини-тортилья – 16 шт.

сыр – 450 г

салями – 150 г

Способ приготовления:

1. К овощно-томатному соусу добавить воду. Вымешать до однородной консистенции, и смазать им каждую тортилью.

2. Сверху выложить тертый сыр, который хорошо плавится (у меня твердая моцарелла), далее порезанную полосками салями, завернуть по принципу блина, и разрезать на 2 части.

3. Выложить срезом вверх в разъемную форму, сверху еще присыпать тертым сыром, и запечь в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 мин. чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.

Если верх во время запекания очень румянится, прикройте фольгой!

