Если после рабочего дня нет сил готовить сложный ужин, этот рецепт станет настоящим спасением. Всего 20 минут, и на столе ароматное блюдо с лососем, томатами и фетой, которое на вкус не хуже ресторанного. Все, что нужно – минимум продуктов и немного времени. Этот вариант прекрасно подходит для быстрого семейного ужина или без лишних хлопот.

Идея приготовления быстрой пасты с лососем на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

лосось – 350 г

томаты черри – горсть

фета – 150 г

шпинат – 60 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

масло – 1-2 ст.л.

макароны – 250 г

Способ приготовления:

1. Выложите лосось, помидоры черри, фету и шпинат в форму для запекания.

2. Посолите, добавьте специи и полейте маслом.

3. Запекайте в разогретой духовке при 185°C около 20 минут.

4. Пока блюдо готовится, отварите макароны до состояния аль денте.

5. Когда рыба и овощи будут готовы, разомните их вилкой, перемешайте, добавьте макароны и все тщательно объедините.

