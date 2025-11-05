Ленивый ужин всего за 20 минут: из чего приготовить
Если после рабочего дня нет сил готовить сложный ужин, этот рецепт станет настоящим спасением. Всего 20 минут, и на столе ароматное блюдо с лососем, томатами и фетой, которое на вкус не хуже ресторанного. Все, что нужно – минимум продуктов и немного времени. Этот вариант прекрасно подходит для быстрого семейного ужина или без лишних хлопот.
Идея приготовления быстрой пасты с лососем на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лосось – 350 г
- томаты черри – горсть
- фета – 150 г
- шпинат – 60 г
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- масло – 1-2 ст.л.
- макароны – 250 г
Способ приготовления:
1. Выложите лосось, помидоры черри, фету и шпинат в форму для запекания.
2. Посолите, добавьте специи и полейте маслом.
3. Запекайте в разогретой духовке при 185°C около 20 минут.
4. Пока блюдо готовится, отварите макароны до состояния аль денте.
5. Когда рыба и овощи будут готовы, разомните их вилкой, перемешайте, добавьте макароны и все тщательно объедините.
