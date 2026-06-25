Крабовый салат – идеальный салат на любой случай. Готовить его можно с рисом, так будет более сытно. А для свежести добавьте свежий огурец, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой.

Ингредиенты:

пекинская капуста 1 шт.

яйца 3 шт.

крабовые палочки 200 г

кукуруза 1 банка

специи: соль, перец по вкусу

майонез 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Зеленую часть пекинской капусты нарезать и выложить в миску.

2. Добавить нарезанные кубиками вареные яйца, крабовые палочки. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи.

Заправить майонезом, перемешать и поставьте в холодильник.

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