Летний крабовый салат: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Летний крабовый салат: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут
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Крабовый салат – идеальный салат на любой случай. Готовить его можно с рисом, так будет более сытно. А для свежести добавьте свежий огурец, лук.

Летний крабовый салат: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста 1 шт.
  • яйца 3 шт.
  • крабовые палочки 200 г
  • кукуруза 1 банка
  • специи: соль, перец по вкусу
  • майонез 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Зеленую часть пекинской капусты нарезать и выложить в миску.

Летний крабовый салат: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

2. Добавить нарезанные кубиками вареные яйца, крабовые палочки. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи.

Летний крабовый салат: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

Заправить майонезом, перемешать и поставьте в холодильник.

Летний крабовый салат: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут

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