Летний крабовый салат: делимся рецептом легкого блюда за 10 минут
1 минута
1,1 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Крабовый салат – идеальный салат на любой случай. Готовить его можно с рисом, так будет более сытно. А для свежести добавьте свежий огурец, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой.
Ингредиенты:
- пекинская капуста 1 шт.
- яйца 3 шт.
- крабовые палочки 200 г
- кукуруза 1 банка
- специи: соль, перец по вкусу
- майонез 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Зеленую часть пекинской капусты нарезать и выложить в миску.
2. Добавить нарезанные кубиками вареные яйца, крабовые палочки. Выложить отцеженную консервированную кукурузу, специи.
Заправить майонезом, перемешать и поставьте в холодильник.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: