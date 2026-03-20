Лучше, чем котлеты: сочные мясные гнезда с сыром и ананасом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
309
Лучше, чем котлеты: сочные мясные гнезда с сыром и ананасом

Мясной фарш – идеальная основа для сочных и вкусных котлет, а также голубцов, фаршированных бубликов и перца. А еще из нее получатся сытные мясные гнезда. 

Лучше, чем котлеты: сочные мясные гнезда с сыром и ананасом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных мясных гнезд из фарша, с консервированным ананасом и сыром. 

Ингредиенты: 

  • 400 г фарша из филе курицы/индейки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • специи для курицы
  • соль
  • 2 ст.л крем-сыра
  • 1 ст.л белого йогурта/сметаны
  • 1 зубчик чеснока
  • ананас кольцами
  • 80 г моцареллы

Способ приготовления: 

1. Из моркови и лука готовим зажарку и добавляем к фаршу, по вкусу добавляем соль и специи.

Лучше, чем котлеты: сочные мясные гнезда с сыром и ананасом

2. На застеленный пергаментом противень выкладываем шарики из фарша, из них формируем гнезда.

Лучше, чем котлеты: сочные мясные гнезда с сыром и ананасом

3. Серединку смазываем крем-сыром со сметаной и чесноком, выкладываем кольца ананаса.

Лучше, чем котлеты: сочные мясные гнезда с сыром и ананасом

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 20 минут, после добавляем сыр и запекаем еще 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Лучше, чем котлеты: сочные мясные гнезда с сыром и ананасом

