Лучший освежающий соус из йогурта и огурцов: к мясу, шашлыку, запеченным овощам и рыбе
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Соусы могут раскрыть еще больше вкус мяса, рыбы, овощей. Но, есть и такие, которые могут и испортить любое блюдо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, универсального соуса из йогурта и свежих огурцов.
Ингредиенты:
- 400 г густого греческого йогурта
- 1 свежий огурец
- 2-3 зубчика чеснока
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- небольшой пучок укропа
- соль, перец по вкусу
- по желанию — немного лимонного сока или мяты
Способ приготовления:
1. Огурец натрите на мелкой терке и хорошо отожмите лишний сок. Добавьте к огурцу густой греческий йогурт. Выжмите чеснок, добавьте мелко нарезанный укроп.
2. Влейте оливковое масло, солю и перчу по вкусу. Все хорошо перемешайте и отправьте соус в холодильник хотя бы на 20-30 минут, чтобы вкусы соединились.
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