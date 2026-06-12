Лучший освежающий соус из йогурта и огурцов: к мясу, шашлыку, запеченным овощам и рыбе

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
732
Лучший освежающий соус из йогурта и огурцов: к мясу, шашлыку, запеченным овощам и рыбе
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Соусы могут раскрыть еще больше вкус мяса, рыбы, овощей. Но, есть и такие, которые могут и испортить любое блюдо. 

Лучший освежающий соус из йогурта и огурцов: к мясу, шашлыку, запеченным овощам и рыбе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, универсального соуса из йогурта и свежих огурцов. 

Ингредиенты:

  • 400 г густого греческого йогурта
  • 1 свежий огурец
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • небольшой пучок укропа
  • соль, перец по вкусу
  • по желанию — немного лимонного сока или мяты

Способ приготовления: 

1. Огурец натрите на мелкой терке и хорошо отожмите лишний сок. Добавьте к огурцу густой греческий йогурт. Выжмите чеснок, добавьте мелко нарезанный укроп.

Лучший освежающий соус из йогурта и огурцов: к мясу, шашлыку, запеченным овощам и рыбе

2. Влейте оливковое масло, солю и перчу по вкусу. Все хорошо перемешайте и отправьте соус в холодильник хотя бы на 20-30 минут, чтобы вкусы соединились.

Лучший освежающий соус из йогурта и огурцов: к мясу, шашлыку, запеченным овощам и рыбе

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты