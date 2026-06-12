Соусы могут раскрыть еще больше вкус мяса, рыбы, овощей. Но, есть и такие, которые могут и испортить любое блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, универсального соуса из йогурта и свежих огурцов.

Ингредиенты:

400 г густого греческого йогурта

1 свежий огурец

2-3 зубчика чеснока

1-2 ст. л. оливкового масла

небольшой пучок укропа

соль, перец по вкусу

по желанию — немного лимонного сока или мяты

Способ приготовления:

1. Огурец натрите на мелкой терке и хорошо отожмите лишний сок. Добавьте к огурцу густой греческий йогурт. Выжмите чеснок, добавьте мелко нарезанный укроп.

2. Влейте оливковое масло, солю и перчу по вкусу. Все хорошо перемешайте и отправьте соус в холодильник хотя бы на 20-30 минут, чтобы вкусы соединились.

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