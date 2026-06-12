Макароны по-новому: делимся изысканным рецептом пасты с кукурузой и курицей
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Макароны легко превратить в ресторанное блюдо, если добавить к ним нежный сливочный соус и сочную курицу в хрустящей панировке. Такая паста получается сытной, ароматной и при этом очень простой в приготовлении. Особый вкус блюду придает сладкая кукуруза, которая удачно сочетается со сливками и сыром. Это отличный вариант для семейного ужина или обеда, когда хочется приготовить что-то интереснее обычных макарон.
Идея приготовления вкусной пасты с кукурузой и курицей опубликована на странице фудблогерши daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- паста (пенне или фетучини) – 250 г
- куриное филе – 1 шт.
- мука – для панировки
- яйца – 1-2 шт.
- кукурузные хлопья или сухари панко – для панировки
- пармезан – для панировки и подачи
- паприка – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Для соуса:
- сливочное масло – 25 г
- чеснок – 2 зубчика
- сливки 20––30% – 200 мл
- –твердый сыр – 80–100 г
- пармезан – 30 г
- консервированная кукуруза – 100 г
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками или небольшими порционными кусочками.
2. Для панировки смешайте измельченные кукурузные хлопья или сухари панко с тертым пармезаном, паприкой, солью и перцем.
3. Курицу обваляйте сначала в муке, затем во взбитом яйце, а после этого в подготовленной панировке.
4. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного и сливочного масла.
5. Обжаривайте курицу по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки и полной готовности.
6. Тем временем отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте.
7. Часть воды после варки оставьте для соуса.
8. В той же сковороде, где готовилась курица, растопите сливочное масло.
9. Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд, пока не появится аромат.
10. Влейте сливки, добавьте натертый твердый сыр и пармезан.
11. Перемешивайте до образования однородного сливочного соуса.
12. Добавьте консервированную кукурузу, при необходимости добавьте немного воды из банки с пастой и доведите соус до нужной консистенции.
13. Переложите в сковороду готовую пасту и хорошо перемешайте с соусом. Прогрейте несколько минут на небольшом огне.
14. Подавайте пасту с хрустящей курицей сверху и дополнительной порцией тертого пармезана.
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