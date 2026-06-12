Макароны легко превратить в ресторанное блюдо, если добавить к ним нежный сливочный соус и сочную курицу в хрустящей панировке. Такая паста получается сытной, ароматной и при этом очень простой в приготовлении. Особый вкус блюду придает сладкая кукуруза, которая удачно сочетается со сливками и сыром. Это отличный вариант для семейного ужина или обеда, когда хочется приготовить что-то интереснее обычных макарон.

Идея приготовления вкусной пасты с кукурузой и курицей опубликована на странице фудблогерши daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

паста (пенне или фетучини) – 250 г

куриное филе – 1 шт.

мука – для панировки

яйца – 1-2 шт.

кукурузные хлопья или сухари панко – для панировки

пармезан – для панировки и подачи

паприка – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для соуса:

сливочное масло – 25 г

чеснок – 2 зубчика

сливки 20––30% – 200 мл

–твердый сыр – 80–100 г

пармезан – 30 г

консервированная кукуруза – 100 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками или небольшими порционными кусочками.

2. Для панировки смешайте измельченные кукурузные хлопья или сухари панко с тертым пармезаном, паприкой, солью и перцем.

3. Курицу обваляйте сначала в муке, затем во взбитом яйце, а после этого в подготовленной панировке.

4. На сковороде разогрейте небольшое количество растительного и сливочного масла.

5. Обжаривайте курицу по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки и полной готовности.

6. Тем временем отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте.

7. Часть воды после варки оставьте для соуса.

8. В той же сковороде, где готовилась курица, растопите сливочное масло.

9. Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте примерно 30 секунд, пока не появится аромат.

10. Влейте сливки, добавьте натертый твердый сыр и пармезан.

11. Перемешивайте до образования однородного сливочного соуса.

12. Добавьте консервированную кукурузу, при необходимости добавьте немного воды из банки с пастой и доведите соус до нужной консистенции.

13. Переложите в сковороду готовую пасту и хорошо перемешайте с соусом. Прогрейте несколько минут на небольшом огне.

14. Подавайте пасту с хрустящей курицей сверху и дополнительной порцией тертого пармезана.

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