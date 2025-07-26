Макароны с фаршем по-новому: как вкусно приготовить классическое блюдо в духовке
Макаронные гнезда с фаршем в духовке – очень вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Вы можете сразу рассчитать количество порций на семью, и потом в холодильнике точно не останутся холодные макароны, которые никто не захочет есть.
Идея приготовления макаронных гнезд с фаршем в духовке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны-гнезда – 6-8 шт.
- фарш мясной – 400 г
- соль, перец к фаршу
- помидоры – 1-2 шт.(нарезать кусочками)
- сыр твердый – 50-70 г (натереть)
Ингредиенты для заливки:
- сметана – 3 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- паприка – 0,5 ч.л.
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- итальянские травы – 1 ч.л.
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Выложить макароны-гнезда в форму.
2. В каждое гнездо выложить шарик из фарша.
3. Сверху добавить кусочек помидора.
4. Смешать все ингредиенты для заливки и полить сверху.
5. Накрыть фольгой и отправить в духовку при температуре 180 градусов примерно на 30-35 минут.
6. За 5 минут до готовности посыпать сыром и допекать без фольги.
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