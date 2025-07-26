Макаронные гнезда с фаршем в духовке – очень вкусное и сытное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина. Вы можете сразу рассчитать количество порций на семью, и потом в холодильнике точно не останутся холодные макароны, которые никто не захочет есть.

Идея приготовления макаронных гнезд с фаршем в духовке опубликована на странице фудблогера Натальи с ником tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

макароны-гнезда – 6-8 шт.

фарш мясной – 400 г

соль, перец к фаршу

помидоры – 1-2 шт.(нарезать кусочками)

сыр твердый – 50-70 г (натереть)

Ингредиенты для заливки:

сметана – 3 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

соль – по вкусу

паприка – 0,5 ч.л.

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

итальянские травы – 1 ч.л.

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Выложить макароны-гнезда в форму.

2. В каждое гнездо выложить шарик из фарша.

3. Сверху добавить кусочек помидора.

4. Смешать все ингредиенты для заливки и полить сверху.

5. Накрыть фольгой и отправить в духовку при температуре 180 градусов примерно на 30-35 минут.

6. За 5 минут до готовности посыпать сыром и допекать без фольги.

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