Макароны с тунцом – замечательный вариант ужина. Такое блюдо можно очень быстро приготовить в духовке, добавив много натертого сыра, а также томаты. Получится очень сытно.

Идея приготовления сытной запеканки с тунцом и макаронами на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

макароны – 200 г

тунец – 180 г

яйца – 3 шт.

томаты черри

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Отварить макароны.

2. В подготовленную форму выложить макароны, тунец и разбить 3 яйца и перемешать.

3. Выложить томаты черри, посыпать сыром.

4. Поставить в духовку на 30 минут при температуре 185 градусов.

