Макароны с тунцом и сыром в духовке: простой рецепт блюда для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
390
Макароны с тунцом – замечательный вариант ужина. Такое блюдо можно очень быстро приготовить в духовке, добавив много натертого сыра, а также томаты. Получится очень сытно.

Идея приготовления сытной запеканки с тунцом и макаронами на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • макароны – 200 г
  • тунец – 180 г
  • яйца – 3 шт.
  • томаты черри
  • твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Отварить макароны.

2. В подготовленную форму выложить макароны, тунец и разбить 3 яйца и перемешать.

3. Выложить томаты черри, посыпать сыром.

4. Поставить в духовку на 30 минут при температуре 185 градусов.

