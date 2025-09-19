Видео дня
Макароны с тунцом и сыром в духовке: простой рецепт блюда для ужина
Макароны с тунцом – замечательный вариант ужина. Такое блюдо можно очень быстро приготовить в духовке, добавив много натертого сыра, а также томаты. Получится очень сытно.
Идея приготовления сытной запеканки с тунцом и макаронами на ужин опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- макароны – 200 г
- тунец – 180 г
- яйца – 3 шт.
- томаты черри
- твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Отварить макароны.
2. В подготовленную форму выложить макароны, тунец и разбить 3 яйца и перемешать.
3. Выложить томаты черри, посыпать сыром.
4. Поставить в духовку на 30 минут при температуре 185 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: