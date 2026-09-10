Маринованная закуска из огурцов в горчичном соусе "Пиклиш" на зиму: простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусную закуску на зиму, идеальной основой будут огурцы. Их можно просто вкусно законсервировать, а также приготовить в соусе, например, горчичном.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных огурцов с луком, и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Огурцы (здесь можно брать уже перезрелые) 2 кг

Лук 4 шт.

Болгарский перец 4 шт.

Перец чили 2 шт.

Горчица зерновая 150 г

Горчица обычная (не острая!) 150 г

Сахар 250 г

Соль 2 ст. л. (можно еще половину)

Куркума 1 ч. л.

Уксус 9% 120 г

Растительное масло 100 г

Кукурузный крахмал 2 ч. л.

Если есть, то 1 ч. л. семян сельдерея

Способ приготовления:

1. Огурцы мелко нарезаем или натираем на кубики. Если берете перезрелые, то крупные семена нужно удалить, или нарезаем ломтиками. Лук стараемся нарезать такой же толщины, как огурец, или чуть тоньше.

2. У перца чили удаляем семена, очищаем и болгарский перец. Смешиваем их вместе и перебиваем блендером.

3. Смешиваем все вместе со специями, хорошо перемешиваем и даем постоять 1 час. Можно оставить на ночь, овощи пустят сок. Затем варим 10-15 минут и консервируем.

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