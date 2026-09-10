Маринованная закуска из огурцов в горчичном соусе "Пиклиш" на зиму: простой рецепт
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Если вы хотите приготовить вкусную закуску на зиму, идеальной основой будут огурцы. Их можно просто вкусно законсервировать, а также приготовить в соусе, например, горчичном.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных огурцов с луком, и вкусным соусом.
Ингредиенты:
- Огурцы (здесь можно брать уже перезрелые) 2 кг
- Лук 4 шт.
- Болгарский перец 4 шт.
- Перец чили 2 шт.
- Горчица зерновая 150 г
- Горчица обычная (не острая!) 150 г
- Сахар 250 г
- Соль 2 ст. л. (можно еще половину)
- Куркума 1 ч. л.
- Уксус 9% 120 г
- Растительное масло 100 г
- Кукурузный крахмал 2 ч. л.
- Если есть, то 1 ч. л. семян сельдерея
Способ приготовления:
1. Огурцы мелко нарезаем или натираем на кубики. Если берете перезрелые, то крупные семена нужно удалить, или нарезаем ломтиками. Лук стараемся нарезать такой же толщины, как огурец, или чуть тоньше.
2. У перца чили удаляем семена, очищаем и болгарский перец. Смешиваем их вместе и перебиваем блендером.
3. Смешиваем все вместе со специями, хорошо перемешиваем и даем постоять 1 час. Можно оставить на ночь, овощи пустят сок. Затем варим 10-15 минут и консервируем.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: