Маринованная закуска из огурцов в горчичном соусе "Пиклиш" на зиму: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
351
Рецепт закуски на зиму
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если вы хотите приготовить вкусную закуску на зиму, идеальной основой будут огурцы. Их можно просто вкусно законсервировать, а также приготовить в соусе, например, горчичном.

Закусочные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, маринованных огурцов с луком, и вкусным соусом.

Ингредиенты:

  • Огурцы (здесь можно брать уже перезрелые) 2 кг
  • Лук 4 шт.
  • Болгарский перец 4 шт.
  • Перец чили 2 шт.
  • Горчица зерновая 150 г
  • Горчица обычная (не острая!) 150 г
  • Сахар 250 г
  • Соль 2 ст. л. (можно еще половину)
  • Куркума 1 ч. л.
  • Уксус 9% 120 г
  • Растительное масло 100 г
  • Кукурузный крахмал 2 ч. л.
  • Если есть, то 1 ч. л. семян сельдерея

Способ приготовления:

1. Огурцы мелко нарезаем или натираем на кубики. Если берете перезрелые, то крупные семена нужно удалить, или нарезаем ломтиками. Лук стараемся нарезать такой же толщины, как огурец, или чуть тоньше.

Овощи для закуски

2. У перца чили удаляем семена, очищаем и болгарский перец. Смешиваем их вместе и перебиваем блендером.

Соус для блюда

3. Смешиваем все вместе со специями, хорошо перемешиваем и даем постоять 1 час. Можно оставить на ночь, овощи пустят сок. Затем варим 10-15 минут и консервируем.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецептсалат
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты