Баклажаны можно готовить по-разному: мариновать, тушить, солить, квасить, жарить и готовить икру, закуски в филе рулетиков, а также запеканки.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных баклажанов с зеленью, которые по вкусу будут как грибы.

Ингредиенты:

Вода 2 литра

Баклажаны 3 шт.крупных

Соль 1 чл

Сахар 1 чл

Зелень

Чеснок

Уксус 100 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать крупными кубиками.

2. Маринад: в кипящую воду добавить уксус, соль, сахар и баклажаны, варите 5 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь.

3. В баклажаны добавить соль по вкусу, чеснок и зелень. Все перемешать и оставить в холодильнике на 5 часов.

