Маринованные "Баклажаны грибочки" на зиму: рецепт вкусной и оригинальной закуски

Ирина Мельниченко
Рецепт закуски

Баклажаны можно готовить по-разному: мариновать, тушить, солить, квасить, жарить и готовить икру, закуски в филе рулетиков, а также запеканки. 

Что приготовить из баклажанов

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных баклажанов с зеленью, которые по вкусу будут как грибы. 

Ингредиенты: 

  • Вода 2 литра
  • Баклажаны 3 шт.крупных
  • Соль 1 чл
  • Сахар 1 чл
  • Зелень
  • Чеснок
  • Уксус 100 мл

Способ приготовления: 

1. Баклажаны нарезать крупными кубиками.

Баклажаны для блюда

2. Маринад: в кипящую воду добавить уксус, соль, сахар и баклажаны, варите 5 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь.

Маринад для блюда

3. В баклажаны добавить соль по вкусу, чеснок и зелень. Все перемешать и оставить в холодильнике на 5 часов.

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA сообщалось, как приготовить маринованные баклажаны с чесноком и зеленью за сутки. 

Украина

