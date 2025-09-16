Видео дня
Маринованные "Баклажаны грибочки" на зиму: рецепт вкусной и оригинальной закуски
Баклажаны можно готовить по-разному: мариновать, тушить, солить, квасить, жарить и готовить икру, закуски в филе рулетиков, а также запеканки.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных консервированных баклажанов с зеленью, которые по вкусу будут как грибы.
Ингредиенты:
- Вода 2 литра
- Баклажаны 3 шт.крупных
- Соль 1 чл
- Сахар 1 чл
- Зелень
- Чеснок
- Уксус 100 мл
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать крупными кубиками.
2. Маринад: в кипящую воду добавить уксус, соль, сахар и баклажаны, варите 5 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь.
3. В баклажаны добавить соль по вкусу, чеснок и зелень. Все перемешать и оставить в холодильнике на 5 часов.
