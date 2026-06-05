Маринованные огурцы в пакете за 5 минут: получатся очень хрустящими и вкусными

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Маринованные огурцы в пакете за 5 минут: получатся очень хрустящими и вкусными
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Маринованные огурцы – лучшая закуска, которую можно приготовить всего за 5 минут. А для того, чтобы они были хрустящими, огурцы перед приготовлением замочите в воде.

Маринованные огурцы в пакете за 5 минут: получатся очень хрустящими и вкусными

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих маринованных огурцов в пакете.

Ингредиенты: 

  • огурцы-корнишоны – 1 кг.
  • укроп – небольшой пучок или 2 ст.л. измельченной зелени
  • зеленый лук – небольшой пучок или 2 ст.л. измельченной зелени
  • масло – 2 ст.л.
  • чеснок – 6 небольших зубчиков
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • уксус – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте огурцы.

Маринованные огурцы в пакете за 5 минут: получатся очень хрустящими и вкусными

2. Переложите в пакет вместе с зеленью, тертым чесноком, горчицей, маслом, уксусом и  специями. Все хорошо перемешайте.

Маринованные огурцы в пакете за 5 минут: получатся очень хрустящими и вкусными

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