Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также йогурта, молока и ягодного пюре. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, карамель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого, для тех, кто на диете.

Ингредиенты:

Греческий йогурт 280 г

Крем творог 150 г

Сахарозаменитель по вкусу

Шоколад черный 56% 50 г

Способ приготовления:

1. К греческому йогурту добавляем крем сыр, сахарозаменитель и взбиваем миксером.

2. В пакет выкладываем шоколад, растапливаем и перекладываем начинку.

3. Отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: