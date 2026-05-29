Мороженое для тех, кто на диете: делимся самы простым рецептом летнего десерта

Рецепт мороженого

Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также йогурта, молока и ягодного пюре. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, карамель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого, для тех, кто на диете.

Ингредиенты: 

  • Греческий йогурт 280 г
  • Крем творог 150 г
  • Сахарозаменитель по вкусу
  • Шоколад черный 56% 50 г

Способ приготовления: 

1. К греческому йогурту добавляем крем сыр, сахарозаменитель и взбиваем миксером.

2.  В пакет выкладываем шоколад, растапливаем и перекладываем начинку.

3. Отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа.

