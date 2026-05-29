Мороженое для тех, кто на диете: делимся самы простым рецептом летнего десерта
Домашнее мороженое можно готовить из сливок, а также йогурта, молока и ягодного пюре. А для яркого вкуса можно добавить шоколад, карамель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого, для тех, кто на диете.
Ингредиенты:
- Греческий йогурт 280 г
- Крем творог 150 г
- Сахарозаменитель по вкусу
- Шоколад черный 56% 50 г
Способ приготовления:
1. К греческому йогурту добавляем крем сыр, сахарозаменитель и взбиваем миксером.
2. В пакет выкладываем шоколад, растапливаем и перекладываем начинку.
3. Отправляем в морозильную камеру на 3-4 часа.
