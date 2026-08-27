Мороженое из одного ингредиента: делимся легким рецептом

Самый простой и вкусный домашний, летний десерт – мороженое. Готовить его лучше всего из сливок. А для яркого вкуса добавьте шоколад.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого мороженого из сливок, с шоколадом.

Ингредиенты:

Сливки 33% 500 мл

Сгущенное молоко 230 г

Шоколад 30-40 г

Вафельные коржи

Способ приготовления:

1. Холодные сливки взбиваем до устойчивой упругости, добавляем сгущенное молоко, мелко натертый шоколад, перемешиваем на низкой скорости миксера до однородности.

2. Выкладываем на вафельные коржи, сверху накрываем второй частью коржа и ставим в морозилку до застывания.

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