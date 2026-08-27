Мороженое из одного ингредиента: делимся легким рецептом
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Самый простой и вкусный домашний, летний десерт – мороженое. Готовить его лучше всего из сливок. А для яркого вкуса добавьте шоколад.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого мороженого из сливок, с шоколадом.
Ингредиенты:
- Сливки 33% 500 мл
- Сгущенное молоко 230 г
- Шоколад 30-40 г
- Вафельные коржи
Способ приготовления:
1. Холодные сливки взбиваем до устойчивой упругости, добавляем сгущенное молоко, мелко натертый шоколад, перемешиваем на низкой скорости миксера до однородности.
2. Выкладываем на вафельные коржи, сверху накрываем второй частью коржа и ставим в морозилку до застывания.
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