Мороженое из одного ингредиента: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
345
Домашнее мороженое
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Самый простой и вкусный домашний, летний десерт – мороженое. Готовить его лучше всего из сливок. А для яркого вкуса добавьте шоколад.

Как из сливок сделать мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого мороженого из сливок, с шоколадом.

Ингредиенты: 

  • Сливки 33% 500 мл
  • Сгущенное молоко 230 г
  • Шоколад 30-40 г
  • Вафельные коржи

Способ приготовления: 

1. Холодные сливки взбиваем до устойчивой упругости, добавляем сгущенное молоко, мелко натертый шоколад, перемешиваем на низкой скорости миксера до однородности.

Основа для мороженого

2. Выкладываем на вафельные коржи, сверху накрываем второй частью коржа и ставим в морозилку до застывания.

Готовое мороженое

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