В каждом доме случается ситуация, когда после ужина остается суп или другое блюдо в кастрюле, и возникает вопрос: можно ли поставить его горячим в холодильник? Кажется, это простой способ быстро убрать еду, но на самом деле такое решение имеет ряд неприятных последствий.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно охлаждать блюда перед хранением.

Ставить горячую кастрюлю непосредственно в холодильник не стоит

1. Резкий перепад температур приводит к образованию конденсата. Влага оседает на стенках камеры и со временем превращается в лед, что ухудшает работу техники.

2. Горячая кастрюля влияет на температуру внутри холодильника. Другие продукты, которые там уже лежат, могут быстрее испортиться из-за даже кратковременного потепления. Это особенно опасно для молочных изделий, готовых салатов или мяса.

3. Резкое повышение температуры заставляет компрессор работать на полную мощность, чтобы быстро восстановить оптимальный холод. Постоянные перегрузки могут привести к преждевременному износу техники.

Поэтому правильное решение – дать блюду остыть до комнатной температуры, а уже после этого ставить кастрюлю в холодильник. Если же вы спешите, можно перелить еду в меньшие емкости и поставить их охлаждаться в прохладном месте. Это поможет сохранить и качество блюда, и исправность вашей техники.

