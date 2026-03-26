Мясные бризоли по-новому: рецепт сытного блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
444
Рецепт блюда

Бризоли – идеальное мясное блюдо для тех, кто не хочет долго стоять у плиты и готовить, ведь готовятся бризоли около 15 минут. А для приготовления вам понадобится очень мало продуктов – вафли, мясной фарш, специи и яйца для кляра.

Мясные бризоли по-новому: рецепт сытного блюда для пасхального стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей с мясным фаршем. 

Мясные бризоли по-новому: рецепт сытного блюда для пасхального стола

Ингредиенты:

  • вафли
  • яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
  • масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • куриный фарш (филе и бедро) 700 г
  • морковь 1 шт. большая
  • лук 2 шт. средние
  • сметана 2 ст.л.
  • панировочные сухари 2 ч.л. с горкой
  • зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок
  • яйцо 1 шт.
  • соль 1 ч.л.
  • черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.
  • сухой чеснок 1 ч.л.
  • итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать. Из вафель сформировать заготовки.

Мясные бризоли по-новому: рецепт сытного блюда для пасхального стола

2. Кляр: к 4 яйцам добавьте сметану или майонез и взбейте вилкой, окуните заготовки. 

Мясные бризоли по-новому: рецепт сытного блюда для пасхального стола

3. Обжарьте на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

Мясные бризоли по-новому: рецепт сытного блюда для пасхального стола

