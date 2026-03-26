Мясные бризоли по-новому: рецепт сытного блюда для пасхального стола
Бризоли – идеальное мясное блюдо для тех, кто не хочет долго стоять у плиты и готовить, ведь готовятся бризоли около 15 минут. А для приготовления вам понадобится очень мало продуктов – вафли, мясной фарш, специи и яйца для кляра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- вафли
- яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)
- масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- куриный фарш (филе и бедро) 700 г
- морковь 1 шт. большая
- лук 2 шт. средние
- сметана 2 ст.л.
- панировочные сухари 2 ч.л. с горкой
- зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок
- яйцо 1 шт.
- соль 1 ч.л.
- черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.
- сухой чеснок 1 ч.л.
- итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать. Из вафель сформировать заготовки.
2. Кляр: к 4 яйцам добавьте сметану или майонез и взбейте вилкой, окуните заготовки.
3. Обжарьте на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: