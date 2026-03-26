Бризоли – идеальное мясное блюдо для тех, кто не хочет долго стоять у плиты и готовить, ведь готовятся бризоли около 15 минут. А для приготовления вам понадобится очень мало продуктов – вафли, мясной фарш, специи и яйца для кляра.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых бризолей с мясным фаршем.

Ингредиенты:

вафли

яйца 4 шт. для обжарки + майонез или сметана 1 ст.л. (по желанию добавить воду)

масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

куриный фарш (филе и бедро) 700 г

морковь 1 шт. большая

лук 2 шт. средние

сметана 2 ст.л.

панировочные сухари 2 ч.л. с горкой

зелень (укроп и петрушка) небольшой пучок

яйцо 1 шт.

соль 1 ч.л.

черный перец молотый 1/2 или 1/3 ч.л.

сухой чеснок 1 ч.л.

итальянские травы 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и перемешать. Из вафель сформировать заготовки.

2. Кляр: к 4 яйцам добавьте сметану или майонез и взбейте вилкой, окуните заготовки.

3. Обжарьте на небольшом огне под закрытой крышкой до готовности с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: