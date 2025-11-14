Мясные бризоли с сыром: рецепт вкусного блюда, которое готовится в духовке
Мясные бризоли – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – вафли и мясной фарш. Готовить их можно как на сковороде, так и в духовке. Для того, чтобы блюдо было нежным, добавьте сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем и в яичном кляре.
Ингредиенты:
- куриный фарш 350 г
- лук 1 шт.
- сыр 80 г
- вафельные лепешки 1 пачка
- яйца 2-3 шт.
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить натертый или перекрученный через мясорубку лук, натертый сыр, соль и специи, перемешать.
2. Выложите на вафельный корж примерно столовую ложку фарша, накрыть вторым и немного придавить.
3. Яйца взбить с солью и перцем. Вмокнуть вафли и сразу выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом (если такого нет, тогда пергамент смазать маслом).
4. Готовить в разогретой до 180 С в духовке примерно 30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Во время приготовления один раз перевернуть бризоли.
