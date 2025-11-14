Мясные бризоли – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – вафли и мясной фарш. Готовить их можно как на сковороде, так и в духовке. Для того, чтобы блюдо было нежным, добавьте сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем и в яичном кляре.

Ингредиенты:

куриный фарш 350 г

лук 1 шт.

сыр 80 г

вафельные лепешки 1 пачка

яйца 2-3 шт.

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый или перекрученный через мясорубку лук, натертый сыр, соль и специи, перемешать.

2. Выложите на вафельный корж примерно столовую ложку фарша, накрыть вторым и немного придавить.

3. Яйца взбить с солью и перцем. Вмокнуть вафли и сразу выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом (если такого нет, тогда пергамент смазать маслом).

4. Готовить в разогретой до 180 С в духовке примерно 30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Во время приготовления один раз перевернуть бризоли.

