Мясные бризоли с сыром: рецепт вкусного блюда, которое готовится в духовке

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
321
Рецепт блюда

Мясные бризоли – очень вкусное и сытное блюдо, основа которого – вафли и мясной фарш. Готовить их можно как на сковороде, так и в духовке. Для того, чтобы блюдо было нежным, добавьте сыр. 

Мясные бризоли с сыром: рецепт вкусного блюда, которое готовится в духовке

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем и в яичном кляре. 

Ингредиенты:

  • куриный фарш 350 г
  • лук 1 шт.
  • сыр 80 г
  • вафельные лепешки 1 пачка
  • яйца 2-3 шт.
  • соль, перец, паприка, сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый или перекрученный через мясорубку лук, натертый сыр, соль и специи, перемешать.

Мясные бризоли с сыром: рецепт вкусного блюда, которое готовится в духовке

2. Выложите на вафельный корж примерно столовую ложку фарша, накрыть вторым и немного придавить.

Мясные бризоли с сыром: рецепт вкусного блюда, которое готовится в духовке

3. Яйца взбить с солью и перцем. Вмокнуть вафли и сразу выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом (если такого нет, тогда пергамент смазать маслом).

Мясные бризоли с сыром: рецепт вкусного блюда, которое готовится в духовке

4. Готовить в разогретой до 180 С в духовке примерно 30 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Во время приготовления один раз перевернуть бризоли.

Мясные бризоли с сыром: рецепт вкусного блюда, которое готовится в духовке

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты