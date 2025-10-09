Котлеты – лучшее блюдо для праздничного стола, а также для обеда и ужина. Готовить их можно практически из любого мяса, но именно из куриного будет вкуснее всего, а вот специи могут как раскрыть вкус блюда, так и испортить их.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, какие специи не нужно добавлять в котлеты, чтобы не испортить их.

Корица или гвоздика

Они придают сладковатый аромат, который совершенно не подходит к мясным блюдам. Котлет с таким привкусом будут напоминать пряники.

Карри

В больших количествах дает горечь и "чужой" вкус, особенно если это мясо свинины или говядины.

Мята или мелисса

Перебивают мясной аромат и создают ощущение "зубной пасты".

Анис, фенхель или бадьян

Добавляют резкий сладковатый аромат, который портит структуру классических котлет. Избыток черного перца или чеснока, это может сделать котлеты горькими и "жгучими", особенно если мясо постное.

Куркума

В небольшом количестве хороша, но если пересыпать — котлеты приобретут земляной привкус.

Совет: для вкусных, сбалансированных котлет лучшее сочетание специй — соль, черный перец, чеснок (немного), лук, паприка и зелень.

