На вкус как мыло: какие 9 специй напрочь испортят вкусные котлеты
Котлеты – лучшее блюдо для праздничного стола, а также для обеда и ужина. Готовить их можно практически из любого мяса, но именно из куриного будет вкуснее всего, а вот специи могут как раскрыть вкус блюда, так и испортить их.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, какие специи не нужно добавлять в котлеты, чтобы не испортить их.
Корица или гвоздика
Они придают сладковатый аромат, который совершенно не подходит к мясным блюдам. Котлет с таким привкусом будут напоминать пряники.
Карри
В больших количествах дает горечь и "чужой" вкус, особенно если это мясо свинины или говядины.
Мята или мелисса
Перебивают мясной аромат и создают ощущение "зубной пасты".
Анис, фенхель или бадьян
Добавляют резкий сладковатый аромат, который портит структуру классических котлет. Избыток черного перца или чеснока, это может сделать котлеты горькими и "жгучими", особенно если мясо постное.
Куркума
В небольшом количестве хороша, но если пересыпать — котлеты приобретут земляной привкус.
Совет: для вкусных, сбалансированных котлет лучшее сочетание специй — соль, черный перец, чеснок (немного), лук, паприка и зелень.
