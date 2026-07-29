Оладьи можно готовить не только с сахаром, но, если добавить например, сыр или колбасу, вы получите идеальное, сытное блюдо для завтрака и перекуса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий с колбасой, которые будут на вкус, как пицца.

Ингредиенты:

Колбаса 400 г.

Сметана 3 ст. л.

Яйцо 1 шт.

Соль 0,5 ст.л.

Сода 0,5 ч.л.

Перец по вкусу

Мука 2 ст.л. с горкой

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйцо с солью, добавьте муку, соду, сметану, перемешайте.

2. Обмокните каждый кусочек колбасы в тесто.

3. Обжарьте под крышкой оладьи.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: