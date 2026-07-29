На вкус, как пицца: сытные оладьи с колбасой за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
819
Рецепт оладий с колбасой
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Оладьи можно готовить не только с сахаром, но, если добавить например, сыр или колбасу, вы получите идеальное, сытное блюдо для завтрака и перекуса.

Сытные оладьи с колбасой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий с колбасой, которые будут на вкус, как пицца. 

Ингредиенты:

  • Колбаса 400 г.
  • Сметана 3 ст. л.
  • Яйцо 1 шт.
  • Соль 0,5 ст.л.
  • Сода 0,5 ч.л.
  • Перец по вкусу
  • Мука 2 ст.л. с горкой
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Тесто: взбейте яйцо с солью, добавьте муку, соду, сметану, перемешайте.

Тесто для оладий

2. Обмокните каждый кусочек колбасы в тесто.

Колбаса для блюда

3. Обжарьте под крышкой оладьи.

Готовые оладьи

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