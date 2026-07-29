На вкус, как пицца: сытные оладьи с колбасой за 10 минут
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Оладьи можно готовить не только с сахаром, но, если добавить например, сыр или колбасу, вы получите идеальное, сытное блюдо для завтрака и перекуса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий с колбасой, которые будут на вкус, как пицца.
Ингредиенты:
- Колбаса 400 г.
- Сметана 3 ст. л.
- Яйцо 1 шт.
- Соль 0,5 ст.л.
- Сода 0,5 ч.л.
- Перец по вкусу
- Мука 2 ст.л. с горкой
- Масло для жарки
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйцо с солью, добавьте муку, соду, сметану, перемешайте.
2. Обмокните каждый кусочек колбасы в тесто.
3. Обжарьте под крышкой оладьи.
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