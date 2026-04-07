На вкус, как суши: запеченные брускетты с крабовой начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
45
Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с хамоном, сырами, морепродуктами, крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных брускетт с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 150 г
  • яйца 2 шт.
  • сыр 100 г
  • икра масаго красная 80 г
  • майонез 1 ст.л
  • соевый соус 1 ст.л
  • чеснок 1 зубчик
  • багет

Способ приготовления:

1. Разделяем на волокна крабовые палочки, добавляем натертые яйца, сыр, икру, заправляем майонезом и соевым соусом, перемешиваем.

2. Щедро выкладываем начинку на брускетты.

3. Запекаем 5-7 мин/200С.

Полейте соусом терияки и подавайте!

