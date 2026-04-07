На вкус, как суши: запеченные брускетты с крабовой начинкой
Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с хамоном, сырами, морепродуктами, крабовыми палочками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных брускетт с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 150 г
- яйца 2 шт.
- сыр 100 г
- икра масаго красная 80 г
- майонез 1 ст.л
- соевый соус 1 ст.л
- чеснок 1 зубчик
- багет
Способ приготовления:
1. Разделяем на волокна крабовые палочки, добавляем натертые яйца, сыр, икру, заправляем майонезом и соевым соусом, перемешиваем.
2. Щедро выкладываем начинку на брускетты.
3. Запекаем 5-7 мин/200С.
Полейте соусом терияки и подавайте!
