Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. Готовить их можно с разными начинками, но вкуснее всего будет с хамоном, сырами, морепродуктами, крабовыми палочками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных брускетт с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

крабовые палочки 150 г

яйца 2 шт.

сыр 100 г

икра масаго красная 80 г

майонез 1 ст.л

соевый соус 1 ст.л

чеснок 1 зубчик

багет

Способ приготовления:

1. Разделяем на волокна крабовые палочки, добавляем натертые яйца, сыр, икру, заправляем майонезом и соевым соусом, перемешиваем.

2. Щедро выкладываем начинку на брускетты.

3. Запекаем 5-7 мин/200С.

Полейте соусом терияки и подавайте!

