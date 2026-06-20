Настоящий пломбир за 10 минут: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
129
Рецепт мороженого
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Мороженое – лучший летний десерт. Готовить его можно из сливок, а также ягод, фруктов и сока.

Настоящий пломбир за 10 минут: делимся самым легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного домашнего пломбира их сливок. 

Ингредиенты:

  • сливки 33%
  • сгущенное молоко

Способ приготовления: 

1. Взбейте сливки до пиков.

Настоящий пломбир за 10 минут: делимся самым легким рецептом

2. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте.

Настоящий пломбир за 10 минут: делимся самым легким рецептом

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