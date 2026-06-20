Мороженое – лучший летний десерт. Готовить его можно из сливок, а также ягод, фруктов и сока.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, ароматного домашнего пломбира их сливок.

Ингредиенты:

сливки 33%

сгущенное молоко

Способ приготовления:

1. Взбейте сливки до пиков.

2. Добавьте сгущенное молоко и перемешайте.

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