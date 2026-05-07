Яблочные пироги – лучший домашний десерт к чаю и кофе. Готовить их можно с разным тесто и вообще теста, заменив лавашем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного насыпного яблочного пирога, который готовится очень просто.

Ингредиенты:

1 ст. сахара

1 ст. муки

1 ст. манной крупы

1 ч.л разрыхлителя

щепотка соли

1 ч.л корицы

1 кг яблок

40 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. В миске соединяем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части.

2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, их натираем на терке. Делим на три части.

3. Собираем пирог в форме: первый слой сухой, далее яблоки и т.д., последний слой должен быть сухой, сверху складываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут. Готовый пирог полностью остужаем, а уже потом достаем из формы.

