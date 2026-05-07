Насыпной яблочный пирог без теста: делимся самым простым рецептом вкусного десерта

Ирина Мельниченко
Яблочные пироги – лучший домашний десерт к чаю и кофе. Готовить их можно с разным тесто и вообще теста, заменив лавашем. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного насыпного яблочного пирога, который готовится очень просто. 

Ингредиенты:

  • 1 ст. сахара
  • 1 ст. муки
  • 1 ст. манной крупы 
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 ч.л корицы
  • 1 кг яблок
  • 40 г сливочного масла

Способ приготовления: 

1. В миске соединяем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части. 

2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, их натираем на терке. Делим на три части.

3. Собираем пирог в форме: первый слой сухой, далее яблоки и т.д., последний слой должен быть сухой, сверху складываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут. Готовый пирог полностью остужаем, а уже потом достаем из формы.

