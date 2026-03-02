Все рецепты
Насыпной яблочный пирог без теста: самый простой рецепт вкусного домашнего десерта
Яблочный пирог – идеальный домашний десерт к чаю. Готовить из можно даже без теста, заменив лавашем или просто яблоками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного насыпного пирога, который очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 1 ст. сахара
- 1 ст. муки
- 1 ст. манной крупы
- 1 ч.л разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 ч.л корицы
- 1 кг яблок
- 40 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, их натираем на терке. Делим на три части.
2. Собираем пирог в форме — первый слой сухой, далее яблоки и т.д., последний слой должен быть сухой, сверху складываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут. Готовый пирог полностью остужаем, а уже потом достаем из формы!
