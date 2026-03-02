Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Насыпной яблочный пирог без теста: самый простой рецепт вкусного домашнего десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
522
Яблочный пирог – идеальный домашний десерт к чаю. Готовить из можно даже без теста, заменив лавашем или просто яблоками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного насыпного пирога, который очень просто готовится.

Ингредиенты:

  • 1 ст. сахара
  • 1 ст. муки
  • 1 ст. манной крупы
  • 1 ч.л разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 ч.л корицы
  • 1 кг яблок
  • 40 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, их натираем на терке. Делим на три части.

2. Собираем пирог в форме — первый слой сухой, далее яблоки и т.д., последний слой должен быть сухой, сверху складываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут. Готовый пирог полностью остужаем, а уже потом достаем из формы!

