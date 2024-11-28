В Советском Союзе дефицит был неотъемлемой частью жизни и он затронул даже базовые продукты питания. То, что сегодня доступно каждому, тогда казалось детям настоящей роскошью. .

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Редакция OBOZ.UA расскажет, о каких продуктах больше всего мечтали дети СССР. Сейчас такую еду можно найти на каждом шагу.

Апельсины, мандарины и бананы

Одна из самых больших мечтаний детей в СССР – это фрукты: апельсины, мандарины и бананы. Эти плоды можно было найти в магазинах только под Новый год, и их всегда сопровождали длинные очереди. Во многих семьях бананы дети пробовали только в старшем возрасте, что делало их почти экзотикой.

Сгущенка

Несмотря на то, что молочная промышленность в Союзе работала достаточно стабильно, сгущенка оставалась дефицитным товаром. Его хранили "на праздник", чаще всего для приготовления тортов. Чтобы есть сгущик ложками, как сегодня, детям везло очень редко.

Сладкие сырки в шоколадной глазури

Эти десерты, поражающие разнообразием вкусов, в советские времена были почти недостижимы. Их производили, но найти в магазине было очень сложно, особенно в провинции. Для многих детей сырки оставались "легендой", о которой они только слышали от друзей.

Жевательная резинка

В продаже была доступна дешевая советская жвачка, которая быстро теряла вкус и становилась похожей на резиновую грудку. Дети мечтали об импортной жвачке в пластинках – ароматной, долговечной, с разными вкусами (апельсиновая, кофейная). Купить ее можно было только в больших городах или у спекулянтов, поэтому она была недоступна для большинства детей.

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