За последние несколько лет аэрофритюрницы стали едва ли не самыми популярными кухонными приспособлениями. Большинство хозяек желают приобрести этот относительно недорогой прибор или значительно облегчить процессы приготовления пищи.

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Но, как оказалось, в аэрофритюрнице можно готовить далеко не все. О чем именно идет речь, разбирался Mirror.

В случае неправильного использования этого кухонного прибора вы рискуете потратить очень много времени на уборку кухни, а также его очистку от жира. Поэтому следует знать, какие продукты или блюда нельзя готовить в аэрофритюрнице. Первым из таких продуктов считается рис. Его будет невероятно трудно приготовить равномерно, и сделать так, чтобы зернышки хорошо отделялись друг от друга.

Вторым продуктом, от которого следует отказаться, если вы собираетесь готовить блюдо в аэрофритюрнице считается сметана. Речь идет о добавлении этого кисломолочного продукта в тесто. Дело в том, что обычно аэрофритюрница использует только половину своей мощности. Поэтому тесто, в которое была добавлена сметана, может не пропечься полностью.

И последнее, что не стоит готовить в аэрофритюрнице – это большие порции любой еды. Этот прибор предназначен для приготовления только маленьких, одноразовых порций. Именно тогда они приобретут правильный вкус, консистенцию и структуру. Используйте прибор правильно и тогда он будет служить вам годами.