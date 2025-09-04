На кухне мы привыкли придерживаться простого правила: перед готовкой все нужно тщательно промыть. Но есть продукты, для которых это не только лишнее, но и вредно. Вода может испортить их вкус, структуру или даже разнести микробы по всей кухне.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ингредиенты для ваших любимых блюд лучше оставлять сухими.

Какие продукты не стоит мыть и почему

Мясо

Сырое мясо под струей воды не станет чище. Наоборот, бактерии разлетаются на столешницы, посуду и руки. Кроме того, вода смывает естественные соки, из-за чего мясо после приготовления может быть сухим. Правильный способ – промокнуть его бумажным полотенцем и сразу готовить.

Яйца

Магазинные яйца покрытые тонкой природной пленкой, которая защищает их от порчи. Вода эту оболочку смывает, и яйца быстрее портятся. Поэтому лучше хранить их без мытья, а если скорлупа грязная – протереть непосредственно перед использованием.

Грибы

Этот продукт работает, как губка: вся лишняя влага мгновенно впитывается. Из-за этого грибы теряют аромат и становятся водянистыми. Их стоит очищать щеткой или ножом, а мыть только тогда, когда это действительно необходимо.

Рыба

Как и мясо, рыбу не нужно мыть, если она чистая. Вода может повредить ее нежную структуру и распространить микробы на кухне. Достаточно промокнуть поверхность салфеткой и сразу переходить к приготовлению. Исключение — мидии или устрицы, с которых нужно смыть песок.

Листовая зелень в контейнерах

Руккола, шпинат или салаты с пометкой "трижды промыто" уже готовы к использованию. Дополнительное мытье может повредить нежные листья и ускорить порчу. Такую зелень достаточно лишь проверить на свежесть.

Печень

Печень моют, чтобы убрать остатки крови, но под водой есть риск разнести микробы. Лучше обработать продукт ножом, снять пленки и промокнуть салфеткой. Если уж и мыть, то очень быстро и сразу сушить.

Как подготовить продукты правильно

Используйте отдельные доски для мяса, рыбы и овощей.

Промокайте продукты салфетками, а не мойте под краном.

Всегда тщательно мойте руки и инструменты после контакта с сырыми продуктами.

Доверяйте термической обработке: именно она делает пищу безопасной.

