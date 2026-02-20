Куриное филе – идеальная основа для вкусных отбивных и котлет. Для того, чтобы отбивные были сочными, кулинары советуют делать кляр из кукурузных хлопьев.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных из куриного филе, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

специи: соль, перец – по вкусу

кукурузные хлопья (не сладкие) – 150 г

специи: паприка – 1 ч.л.

копченая паприка – 0,5 ч.л.

яйца – 2 шт

мука – 100 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать, отбить, посолить, поперчить и отложить на время, пока приготовим панировку.

2. Кукурузные хлопья перебить в крошку в чаше блендера на насадке "нож". Добавить 2 вида паприки, перемешать. Яйца взбить.

3. Равномерно запанировать отбивные в такой последовательности: мука, взбитое яйцо и кукурузная крошка.

4. Пожарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде до румянца на небольшом огне.

