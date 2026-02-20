Не мука и яйца: в чем лучше всего панировать отбивные, чтобы они были сочными и хрустящими
Куриное филе – идеальная основа для вкусных отбивных и котлет. Для того, чтобы отбивные были сочными, кулинары советуют делать кляр из кукурузных хлопьев.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных из куриного филе, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- специи: соль, перец – по вкусу
- кукурузные хлопья (не сладкие) – 150 г
- специи: паприка – 1 ч.л.
- копченая паприка – 0,5 ч.л.
- яйца – 2 шт
- мука – 100 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать, отбить, посолить, поперчить и отложить на время, пока приготовим панировку.
2. Кукурузные хлопья перебить в крошку в чаше блендера на насадке "нож". Добавить 2 вида паприки, перемешать. Яйца взбить.
3. Равномерно запанировать отбивные в такой последовательности: мука, взбитое яйцо и кукурузная крошка.
4. Пожарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде до румянца на небольшом огне.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: