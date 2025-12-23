Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
78
Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина

Вместо привычных макарон приготовьте на ужин изысканную пасту с креветками. Просто соедините отваренные изделия с нежным сливочным соусом и морепродуктами, а также добавьте много сыра – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной пасты с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина

Ингредиенты:

  • креветка – 10-15 шт.
  • черри – 10 шт.
  • лапша длинная – 200 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • сливки 33% – 200 мл.
  • соль/специи – по вкусу
  • масло и сливочное масло

Способ приготовления:

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина

1. Разогреть сковороду с маслом и сливочным маслом.

2. Добавить чеснок и креветки.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина

3. Обжарить несколько минут.

4. Затем добавить помидоры черри и следом сливки.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина

5. Прогреть до загустения и посолить, поперчить.

6. Параллельно отварить лапшу и добавить ее к соусу.

Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина

7. Прогреть вместе несколько минут. Посыпать сыром.

