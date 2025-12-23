Все рецепты
Не просто макароны: как приготовить изысканную пасту с креветками для ужина
Вместо привычных макарон приготовьте на ужин изысканную пасту с креветками. Просто соедините отваренные изделия с нежным сливочным соусом и морепродуктами, а также добавьте много сыра – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусной пасты с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- креветка – 10-15 шт.
- черри – 10 шт.
- лапша длинная – 200 г
- чеснок – 1 зубчик
- сливки 33% – 200 мл.
- соль/специи – по вкусу
- масло и сливочное масло
Способ приготовления:
1. Разогреть сковороду с маслом и сливочным маслом.
2. Добавить чеснок и креветки.
3. Обжарить несколько минут.
4. Затем добавить помидоры черри и следом сливки.
5. Прогреть до загустения и посолить, поперчить.
6. Параллельно отварить лапшу и добавить ее к соусу.
7. Прогреть вместе несколько минут. Посыпать сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: