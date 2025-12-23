Вместо привычных макарон приготовьте на ужин изысканную пасту с креветками. Просто соедините отваренные изделия с нежным сливочным соусом и морепродуктами, а также добавьте много сыра – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной пасты с креветками на ужин опубликована на странице фудблогера gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

креветка – 10-15 шт.

черри – 10 шт.

лапша длинная – 200 г

чеснок – 1 зубчик

сливки 33% – 200 мл.

соль/специи – по вкусу

масло и сливочное масло

Способ приготовления:

1. Разогреть сковороду с маслом и сливочным маслом.

2. Добавить чеснок и креветки.

3. Обжарить несколько минут.

4. Затем добавить помидоры черри и следом сливки.

5. Прогреть до загустения и посолить, поперчить.

6. Параллельно отварить лапшу и добавить ее к соусу.

7. Прогреть вместе несколько минут. Посыпать сыром.

