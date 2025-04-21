Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин

Если просто отваренные макароны с маслом на ужин вам уже надоели – приготовьте их с курицей и овощами. У вас получится полноценное блюдо, которое можно дополнить просто легким салатом, а не тяжелыми или отбивными котлетами.

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Идея приготовления вкусных макарон на ужин опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Вам понадобятся совершенно простые продукты.

Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин

Ингредиенты:

  • макароны – 250 г
  • куриное филе – 300 г (1 шт.)
  • помидоры – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • вода
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • копченая паприка – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л. (с горкой)
  • перец – 1/2 ч.л.
  • хмели-суннели – 1 ч.л.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин

1. Филе нарезать на небольшие кусочки (кубиками), помидоры, лук (мелко) и морковь тоже нарезать кубиками.

2. На разогретую сковороду налить растительное масло, выложить филе и обжаривать 7 минут помешивая.

Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин

3. Затем добавить лук, морковь, перемешать и обжаривать 7 минут.

4. Далее добавить томатную пасту, помидор, соль, копченую паприку, перец, хмели-сунели, все хорошо перемешать и добавить макароны, снова перемешать.

Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин

5. Залить все водой, чтобы полностью покрывала макароны.

Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин

6. Прикрыть крышкой и довести до готовности 15-20 минут.

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