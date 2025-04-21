Не просто отварные: как вкусно и быстро приготовить макароны на ужин
Если просто отваренные макароны с маслом на ужин вам уже надоели – приготовьте их с курицей и овощами. У вас получится полноценное блюдо, которое можно дополнить просто легким салатом, а не тяжелыми или отбивными котлетами.
Идея приготовления вкусных макарон на ужин опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Вам понадобятся совершенно простые продукты.
Ингредиенты:
- макароны – 250 г
- куриное филе – 300 г (1 шт.)
- помидоры – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- вода
- томатная паста – 1 ст.л.
- копченая паприка – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л. (с горкой)
- перец – 1/2 ч.л.
- хмели-суннели – 1 ч.л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Филе нарезать на небольшие кусочки (кубиками), помидоры, лук (мелко) и морковь тоже нарезать кубиками.
2. На разогретую сковороду налить растительное масло, выложить филе и обжаривать 7 минут помешивая.
3. Затем добавить лук, морковь, перемешать и обжаривать 7 минут.
4. Далее добавить томатную пасту, помидор, соль, копченую паприку, перец, хмели-сунели, все хорошо перемешать и добавить макароны, снова перемешать.
5. Залить все водой, чтобы полностью покрывала макароны.
6. Прикрыть крышкой и довести до готовности 15-20 минут.
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