Если просто отваренные макароны с маслом на ужин вам уже надоели – приготовьте их с курицей и овощами. У вас получится полноценное блюдо, которое можно дополнить просто легким салатом, а не тяжелыми или отбивными котлетами.

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Идея приготовления вкусных макарон на ужин опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina cooking в Instagram. Вам понадобятся совершенно простые продукты.

Ингредиенты:

макароны – 250 г

куриное филе – 300 г (1 шт.)

помидоры – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода

томатная паста – 1 ст.л.

копченая паприка – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л. (с горкой)

перец – 1/2 ч.л.

хмели-суннели – 1 ч.л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Филе нарезать на небольшие кусочки (кубиками), помидоры, лук (мелко) и морковь тоже нарезать кубиками.

2. На разогретую сковороду налить растительное масло, выложить филе и обжаривать 7 минут помешивая.

3. Затем добавить лук, морковь, перемешать и обжаривать 7 минут.

4. Далее добавить томатную пасту, помидор, соль, копченую паприку, перец, хмели-сунели, все хорошо перемешать и добавить макароны, снова перемешать.

5. Залить все водой, чтобы полностью покрывала макароны.

6. Прикрыть крышкой и довести до готовности 15-20 минут.

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